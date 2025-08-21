Murió un motociclista que chocó contra un camion

La tragedia volvió a golpear a familias de la ciudad de San Luis. Fue por la muerte de un motociclista al impactar contra la parte trasera de un camión en la esquina de la ruta provincial N° 3 (sur) y calle Gervasio Escudero.

Un fatal accidente ocurrió alrededor de la medianoche, en el cruce que está frente a una maderera y un comercio dedicado a la venta de metales.



Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido (de norte a sur) “cuando el camión habría intentado realizar una maniobra que se investiga, lo que derivó en el impacto y el posterior deceso del conductor de la moto”, informó prensa policial.



Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista cuya identidad no fue informada, murió en el acto. Circulaba en una Keller 110 cc.

Lo asistió un equipo del SEMPRO, que constató el fallecimiento. Personal policial y de Accidentología Vial se encargaron de efectuar las pericias para establecer con precisión las causas del siniestro vial.



Semanas atrás, esa misma esquina fue noticia debido a que un policía perdió la vida al estrellarse contra el poste metálico de un semáforo.

Otro motociclista lesionado

Fue en la colisión que se produjo en la esquina de Avenida España y Retamar, también en la ciudad de San Luis.



Debido al impacto con una camioneta Renault Duster sufrió delicadas lesiones por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”.