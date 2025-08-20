De San Luis al mundo: la única puntana en un colegio de élite para futuros líderes

El futuro de Martina Toledo, de San Luis, no tiene límites; su presente es absolutamente inspirador. Con solo 17 años, esta joven ha logrado un hito extraordinario: ser la única seleccionada de la provincia para una beca de dos años en el UWC Atlantic College, un prestigioso colegio internacional ubicado en Gales, Reino Unido.



Este logro no es casualidad. Es el resultado de un riguroso proceso de selección, que evalúa no solo el rendimiento académico, sino también aspectos más profundos orientados al compromiso social y al potencial para ser agente de cambio. Martina, con la beca, se une al movimiento global United World Colleges para formarse como una futura líder al servicio de la paz y la sostenibilidad.

En primera persona



Martina viene cursando sus estudios en la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles. Pero este fin de semana toma viaje para iniciar un camino que demandará 2 años llenos de desafíos, aprendizajes y crecimiento. De acuerdo a lo que contó en diálogo con El Diario de la República, el lunes ya estará en Reino Unido.



"Llegué a esta beca gracias a Cristian, un amigo de la secundaria de mi mamá, que en su momento se fue él a Noruega por dos años. Todo ha sido un camino largo. Atravesé un proceso de selección que duró alrededor de un año. En total, unos 600 chicos de Argentina nos sumamos y pasamos por distintas etapas. Primero rendimos un examen, luego otro, más adelante pasamos por una entrevista, después hicimos un campamento en Mendoza de 4 días, fuimos unos 30 chicos de Argentina, sin celular, sin contacto con el exterior. Y después hubo una entrevista con los padres. De ahí, mandaron la carpeta al colegio", detalló.



"Lo interesante de esto es que en todas estas etapas no se centraron en lo académico en sí sino en indagar sobre los ideales, la manera de ser, opiniones sobre distintos aspectos, valores, es decir, algo más profundo en realidad. Si bien es un colegio, lo más importante son los valores y los ideales", agregó.



De acuerdo a lo que manifestó, hace unos 3 años que estudia inglés, pero destacó que no es un requisito fundamental. Si bien le servirá como una herramienta más que importante, siempre estará acompañada por gente que la ayudará en sus necesidades con el idioma. "Con la necesidad de tener que hablarlo, se aprende más rápido", dijo.

Un mensaje clave



Martina habla sobre su logro con total soltura, naturaleza y humildad. Y deja entrever todos sus sueños, sus deseos frente a lo que vendrá. Tiene muy en claro que se tratará de una experiencia para aprender, intercambiar, formar amistades, abrir la mente, edificarse. Destacó que su familia está muy contenta, particularmente su mamá, quien la apoyó en todo para cumplir su objetivo.



La joven puntualizó que le parece muy importante traer estas oportunidades a San Luis y remarcó que debería ser un tema del que se hable más. "Yo me enteré por casualidad", reconoció.



"Yo le recomiendo a los chicos de mi edad que sea lo que sea que sueñen, tengan confianza en sí mismos. Yo capaz que durante el proceso de selección no tuve mucha confianza, pasé las etapas sintiendo que no las iba a pasar. Pero la confianza es clave. No intentar ser alguien más, ser uno mismo", concluyó.

