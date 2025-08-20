Dura denuncia contra el cuartel de bomberos de El Fortín: acoso, abuso y malos tratos

Un joven bombero voluntario del cuartel “El Fortín”, uno de los más conocidos de la provincia, denunció que tuvo que renunciar a la institución perseguido por el maltrato, el acoso sexual y el abuso de poder dentro de la agrupación villamercedina.

El denunciante es Hernán Palma, de Villa Mercedes, quien hizo denuncias mediáticas sin pasar todavía por el Poder Judicial ni la Policía. Acusó a altas autoridades del cuartel y a uno de sus familiares directos por lo que al no tener la respuesta esperada decidió renunciar, a principios de este mes.

En realidad, el calvario del bombero comenzó en febrero del año pasado cuando recibió un mensaje de “con contenido sexual” por parte de un cabo de la institución, quien también habría realizado “comentarios sexualizados”.

Cuando Palma le mostró los mensajes –que todavía conserva, a modo de prueba- a su superior, el jefe lo responsabilizó “por no frenar a tiempo la situación”. A partir de ese momento, el denunciante fue víctima de maltrato laboral, discriminación y agresiones verbales por parte de los acusados. El denunciante dijo que el joven que le mandó el mensaje es familiar directo de una de las autoridades bomberiles.

Además de humillaciones y abusos para con su persona, el bombero agregó que sus compañeros y compañeras en el cuerpo también son víctimas de malos tratos, pero no se animan a denunciarlo.



Producto primero de los acosos, luego de los abusos y finalmente de la renuncia, Palma se hundió en una situación de tristeza, angustia, stress y sensación de abandono.