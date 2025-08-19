Murió Gabriela Karina López, la vecina de Villa Mercedes que estaba grave en Mendoza

Gabriela Karina Lopez, vecina de Villa Mercedes, se encontraba internada desde hacía más de 30 días en el Hospital Español de Mendoza, producto de una fuerte leucemia. Su familia había emprendido una lucha incansable para contribuir a su recuperación, impulsando un pedido de donación de sangre y plaquetas. Luego de una dura batalla, la mujer falleció.



"No quiero dejar de agradecer por la ayuda de los donantes y las cadenas de oraciones para mi mamá. Hoy mi mami descansa en paz. Muchas gracias, en nombre mío, de mis hermanas y mi papá", expresó Tamara en diálogo con El Diario de la República.



López, en los últimos días, estuvo en terapia y esperaban un milagro. La mujer era tan querida que toda una comunidad se unió para realizar una enorme cadena de oración. Sin embargo su salud estaba muy deteriorada. Hoy, ese amor que se transmitió, es el que sostiene a la familia en esta pérdida. Es el amor que solo recibe la gente que ha sido buena persona en vida.



Los restos serán velados en Casa Grassi, de 17 a 21. Este miércoles será de 8 a 11:30 y luego trasladarán los restos al cementerio Parque de la Paz.

