Viernes 28 de Noviembre de 2025

SAN LUIS

Termina la ola de calor

Por la lluvia, las temperaturas bajarán el fin de semana

En San Luis, llovieron más de 34 milímetros y los calores aflojaron considerablemente. Las precipitaciones y el fresco se mantendrán el fin de semana. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Ahora sí, la lluvia de la madrugada del viernes fue decisiva para la baja de la temperatura que se experimentará el fin de semana y que traerá un poco de alivio a los puntanos en el fin de la intensa ola de calor de los últimos días.

 

 

El alerta que lanzó la Red de Estaciones Meteorológicas se hizo realidad y el fin de semana habrá temperaturas agradables y, aparentemente, más lluvia. Para el viernes que amaneció fresco se espera una máxima de 31 grados y vientos muy fuertes en gran parte de la provincia.

 

 

En San Luis llovieron 32 milímetros y fue la localidad donde se registró la mayor cantidad de precipitaciones. En Las Chacras de Juana Koslay hubo 22 milímetros y en Donovan 18.

 

 

El sábado la jornada será inestable y la temperatura seguirá en descenso a tal punto que llegará a 28 grados, que podrían atenuarse por la presencia de lluvias y precipitaciones a lo largo de todo el día.

 

 

Las mismas condiciones se esperan para un domingo que estará muy nublado, contendrá lluvias y una máxima de 20 grados, la mitad de la máxima que el jueves vivió, por ejemplo, La Botija, que fue la localidad más sufrió el calor ese día. La mínima será de 11 grados y habrá vientos fuertes del sur en el norte de la provincia.

 

 

 

