Hallaron a una mujer quemada en un pozo: investigan las causas
La víctima fue hallada carbonizada en un campo cercano a la rotonda del Rotary Club, en Juana Koslay, una zona muy transitada. Tendría 60 años. Actúa la fiscalía de turno.
El cuerpo carbonizado de una mujer fue encontrado en un campo de Juana Koslay y la Policía investiga las razones del hecho que despertó la atención de toda la zona y se extendió rápidamente a San Luis. El hallazgo fue el viernes por la mañana tras un llamado telefónico de un familiar de la víctima a los oficiales.
El hecho sucedió en un campo que está cerca de la rotonda del Rotary Club, en uno de los accesos a Juana Koslay que une la Avenida Santos Ortiz y el camino que lleva a la Avenida del Viento Chorrillero. Fue en el interior de un campo donde vive una familia.
Justamente un miembro de ese grupo alertó a la Policía de que una mujer en crisis había provocado algún incidente que derivó, en principio, en su propia incineración.
La Policía ha sido cauta respecto a la información y solo se limitó a confirmar el fallecimiento de la mujer, de unos 60 años y hallada en el interior de un pozo, quemada. “De inmediato se iniciaron las diligencias de rigor para preservar la escena y se dio aviso a la Fiscalía de Turno, que continuará con las actuaciones correspondientes”, dice el parte.
