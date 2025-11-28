Hallaron a una mujer quemada en un pozo: investigan las causas

El cuerpo carbonizado de una mujer fue encontrado en un campo de Juana Koslay y la Policía investiga las razones del hecho que despertó la atención de toda la zona y se extendió rápidamente a San Luis. El hallazgo fue el viernes por la mañana tras un llamado telefónico de un familiar de la víctima a los oficiales.

El hecho sucedió en un campo que está cerca de la rotonda del Rotary Club, en uno de los accesos a Juana Koslay que une la Avenida Santos Ortiz y el camino que lleva a la Avenida del Viento Chorrillero. Fue en el interior de un campo donde vive una familia.

Justamente un miembro de ese grupo alertó a la Policía de que una mujer en crisis había provocado algún incidente que derivó, en principio, en su propia incineración.

La Policía ha sido cauta respecto a la información y solo se limitó a confirmar el fallecimiento de la mujer, de unos 60 años y hallada en el interior de un pozo, quemada. “De inmediato se iniciaron las diligencias de rigor para preservar la escena y se dio aviso a la Fiscalía de Turno, que continuará con las actuaciones correspondientes”, dice el parte.



