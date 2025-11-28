Tuvo a su bebé frente a una comisaría gracias a la ayuda de dos policías

Una mujer dio a luz un bebé frente a una comisaría de la ciudad gracias a la intervención de dos oficiales femeninas que la ayudaron en el inolvidable momento. El viernes por la mañana, tanto la madre como el recién nacido estaban en perfectas condiciones de salud.

El curioso caso sucedió el jueves por la tarde en la zona oeste de la ciudad, que es jurisdicción de la Comisaría 4º. Un Chevrolet Corsa estacionó abruptamente frente a la dependencia y un hombre que se bajó muy apurado pidió ayuda a los agentes. La razón era que en el interior del vehículo había una joven embarazada, su vecina.

De 23 años, la futura madre estaba con muchas contracciones y los agentes determinaron que no era posible llegar hasta el destino inicial: el hospital Ramón Carrillo. Es por eso que llamaron a una ambulancia para que se hiciera cargo de la situación.

Pero el trabajo de parto ya estaba tan avanzado que el bebé nació en el interior del automóvil, asistido por la subinspector Etelvina Moyano y la cabo primero Natalia Trigo, quienes además de calmar a la mujer, cubrieron al nene con una manta para que mantenga la temperatura hasta que llegara la ambulancia.

La llegada de la ambulancia coronó el final feliz, con los médicos enfocados en la salud del bebé y de su madre, quienes fueron trasladados a la Maternidad Provincial “Teresita Baigorria”.