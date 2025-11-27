  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Informe del INPRES

Tembló en San Luis

Este jueves, a las 20:49, tras una tarde calurosa, se registró un sismo de 3.4 de magnitud en la provincia de San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Por redacción
| Hace 4 horas

El organismo precisó que el temblor se produjo a 24 km de profundidad, en una zona situada a mitad de camino entre la ciudad de San Luis y Villa Mercedes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo