Tembló en San Luis
Este jueves, a las 20:49, tras una tarde calurosa, se registró un sismo de 3.4 de magnitud en la provincia de San Luis, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
| Hace 4 horas
El organismo precisó que el temblor se produjo a 24 km de profundidad, en una zona situada a mitad de camino entre la ciudad de San Luis y Villa Mercedes.
