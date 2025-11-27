Graves denuncias en la EPA N° 10: preocupación por malos manejos

El mal momento que atraviesa la Escuela Pública Autogestionada N° 10 de Villa Mercedes se hizo evidente en las redes sociales con mensajes que atribuyeron la decadencia al “ineficiente” manejo en el que cayó la asociación que rige los destinos y la administración de la institución.

Las publicaciones, que tienen el carácter de denuncia pública, apuntan directamente a la conducción (apadrinada por el rector de la UPRO, Rudy Cámera) que estaría incurriendo en graves irregularidades que impactan no sólo en los docentes y no docentes, sino que también en los estudiantes. Entre los allegados a Cámera que están designados en la escuela, mencionan a su esposa.

Los trabajadores denuncian inestabilidad laboral, problemas para cobrar sus sueldos, presiones, amenazas y órdenes que perjudican el funcionamiento pedagógico, mientras la escuela queda sometida a intereses ajenos a la educación. En los mensajes los docentes piden “el apoyo de las familias y del barrio para recuperar una escuela seria, cuidada y orientada al bienestar de sus alumnos, lejos de manejos políticos y económicos”.

De manera anónima, por temor a represalias (un sello del actual gobierno provincial), circuló un texto que es atribuido a trabajadores de la EPA N° 10 donde hacen una reseña pormenorizada de las presuntas graves anomalías. Lo acompañan de un video donde aparecen los responsables del caos que vive la institución.

“Somos un grupo de trabajadores de la EPA N° 10 Maestro Escultor Vicente Lucero, de la ciudad de Villa Mercedes, y queremos comunicar que en la actualidad somos rehenes de la Asociación Civil Knowledge Innovation, la cual fue intervenida por la Dirección de Personas Jurídicas por innumerables irregularidades en septiembre. La situación aquella no ha cambiado en nada, al contrario, ha empeorado, ante el silencio del Ministerio de Educación”, comienza el texto.

Los trabajadores también dijeron que se constató la remoción de compañeros para asignar cargos y horas a familiares de la dirección y de la comisión anterior. “También es importante remarcar que las autoridades anteriores siguen siendo parte del personal de la escuela, es decir que a pesar de todas las irregularidades que cometieron (manejo discrecional de fondos, aumentos arbitrario de sueldos directivos y familiares, negligencia en la seguridad de los alumnos y personal de la escuela, nepotismo en contrataciones, compras inconsultas y sin transparencia) siguen cobrando sus sueldos”.

Los docentes apuntaron directamente a Pamela Gregorio como una de las responsables de los malos tratos a los que son sometidos y acusaron que toda la familia de la mujer copó la anterior comisión en connivencia con Cámera. “Además son parientes de un funcionario del gobierno”.

Otra de las quejas dicen que las actuales autoridades de la Asociación Civil Knowledge Innovation no se presentaron en su totalidad y que solo conocen a un tal Sebastián Leguizamón, que sería el nuevo presidente de la asociación, y que los somete a “persecuciones, malos tratos y genera un ambiente de trabajo sumamente hostil y tenso”.

“Para nuestra sorpresa –siguen los empleados en la carta- nos enteramos que este señor fue puesto como presidente por Rudy Camera y que es funcionario de la UprO. Parece que Rudy Camera se siente dueño de la institución: no solo ha colocado a su esposa Roxana Guerrero a cargo del nivel inicial desde el primer día que entró esta comisión; sino que para agasajarlo a último momento se rediseñaron las jornadas de puertas abiertas del miércoles 19 y jueves 20 de noviembre”. Los docentes dicen que el rector “se presentó en la escuela haciéndose filmar y sacar fotos, incluso muchos compañeros fueron presionados a posar con él”.

Tal es el nivel de hostilidad y hostigamiento, dicen los denunciantes, que una docente en el medio del acto de apertura se dirigió a todos los presentes y comunicó todas las irregularidades del que son víctimas. Las consecuencias: le cortaron el micrófono y como la trabajadora terminó su discurso, la amenazaron con sanciones.

En ese caso, la acusada es la actual directora, Carolina Ferri, ingeniera, “sin conocimientos ni preparación técnica pedagógica para dirigir una escuela”. Eso quedó demostrado –dicen los docentes- en los videos que envía en donde “muestra tanto de su ignorancia y soberbia como de la desesperación que estamos viviendo”.

Reunión con sabor a nada

Según trascendió, el martes hubo una reunión con Leguizamón que había sido generada por él para “traer respuestas” ante las diversas inquietudes de la comunidad educativa. Del encuentro participaron trabajadores acompañados por delegados del gremio AMET Y UDA.

Cuentan que la presencia de los sindicalistas le cayó como “un yunque en el dedo” a Leguizamón, que de muy mal humor “los terminó intimidando”, apuntó otra fuente de la escuela. “Se presentó de manera violenta intimidando a los delegados de los gremios”, agregó.

Por supuesto, las respuestas a los planteos no aparecieron. “Los docentes queremos saber por qué motivos las familia Gregorio no denunció las irregularidades de la asociación anterior, ya que la escuela fue intervenida dos veces en los últimos dos años”, concluye el reclamo que indica que todo es un manejo político en menosprecio de la educación de los alumnos.