Turismo: la CAME dio números inferiores a los del Gobierno

Los números que ofreció la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre el fin de semana turístico en San Luis son notablemente inferiores a los que presentó el ministro de Turismo, Juan Alvarez Pinto, en una conferencia de prensa realizada el martes al mediodía. Mientras el funcionario provincial habló de un 85 por ciento de ocupación, los números empresariales rondan el 67%.

La diferencia llama la atención porque la CAME se abastece para sus estadísticas de la información que le envían los gobiernos provinciales, por lo que el desfasaje tiene múltiples interpretaciones. La más rápida es que el ministro dice una cosa a los empresarios e infla los números para los puntanos.

La descoordinación también se notó en el dinero que los turistas dejaron en la provincia durante el fin de semana largo. Mientras Alvarez Pinto sostuvo, impreciso, que fueron “alrededor de 5.800 millones“, la CAME señaló que el total fue de 3.049.229.280.

El oficialismo aumentó los números al informar que hubo localidades en donde la capacidad hotelera estuvo ocupada al cien por ciento. Se refirió a Carolina, Balde y San Gerónimo, todas ciudades de pequeñas estructuras que se completan fácilmente.

En las localidades que viven del turismo –en su mayoría ubicadas en el Valle del Conlara- fue donde los porcentajes bajaron considerablemente, como es el caso de Merlo, donde según el ministerio la ocupación fue del 87 por ciento, pero la CAME lo bajó al 80; Cortaderas y Papagayos, donde no superaron el 70 por ciento.

Otro dato llamativo se evidenció en las cifras de Potrero de los Funes, nuevo berretín del Gobierno Provincial. El Ministerio de Turismo de San Luis ubicó la ocupación en el 95 por ciento; en tanto que la CAME lo mantuvo en el 70%.

El promedio de hospedaje de los turistas en San Luis fue apenas superior a las dos noches.