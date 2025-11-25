Beazley sufre otra vez la falta de agua en plena ola de calor y vecinos denuncian abandono

Vecinos de Beazley volvieron a denunciar graves problemas con el suministro de agua potable, agravados en los últimos días por la suba de las temperaturas. Los testimonios coinciden en que los cortes son cada vez más prolongados, el caudal es mínimo y la presión no alcanza para llenar los tanques familiares.

“La verdad, no tenemos agua. De a poco vamos teniendo cortes hasta que no sale nada. Juntamos en tachos, pero a veces ya no queda nada”, contó una vecina que se comunicó para visibilizar la situación. Explicó que solo pueden llenar los tanques con bombas cuando hay algo de caudal y que en los días previos directamente no había salido “ni una gota”.

Los residentes describen una problemática histórica: “Venimos así hace un año y la gente dice que toda la vida fue lo mismo. Anda un tiempo y después ya no da presión. Es un hilito de agua”. Algunos afirman que solo en invierno la presión mejora, mientras que en verano se vuelve insuficiente para abastecer las necesidades básicas.

A la falta de caudal se suma otro problema: la calidad del agua. Según relatan, no está potabilizada y se deteriora rápidamente al almacenarse. “Si la tenés mucho tiempo empieza a oler mal, se pudre. No es porque uno no limpia los tanques, sino por el salitre. Es agua cruda, no sirve para tomar”, describieron.

En el último año, los vecinos recurrieron a publicaciones y reclamos en redes sociales para exigir respuestas. Aseguran que, tras ello, en ocasiones se libera más agua, pero sin la presión necesaria para abastecer al pueblo. “Es una pena que en 2026 todavía no podamos tener agua potable”, resumió una de las vecinas.

La comunidad reclama una solución estructural y sostiene que el problema refleja un abandono prolongado de la infraestructura esencial.