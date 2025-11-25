Vecinos reclaman la reparación de una calle que lleva casi un mes cerrada

Vecinos de la ciudad de San Luis manifestaron su preocupación por el prolongado cierre al tránsito en la calle Presidente Perón, entre Lavalle y Pedernera, donde un caño maestro de agua se rompió el 10 de noviembre y provocó un importante hundimiento en la calzada. Según relataron a este medio, el sector permanece sin reparaciones desde entonces y ya está por cumplirse un mes de inhabilitación total.

Gustavo, residente de la zona, explicó que el cráter generado por la pérdida de agua continúa sin intervención municipal, pese a los reclamos realizados. Sostuvo que la situación perjudica a quienes circulan por uno de los accesos más utilizados hacia el centro capitalino y asegura que los comercios del área han visto disminuir notablemente la concurrencia de clientes.

La preocupación de los vecinos no se limita a lo vial: también denuncian un incremento de hechos delictivos desde que se cerró la circulación vehicular. “La zona se ha convertido en tierra de nadie. Pululan delincuentes que asolan las viviendas, robando a toda hora”, señaló José, otro frentista que tomó contacto con este medio.

Los habitantes del sector piden la pronta intervención del municipio para reparar la calle y restablecer el tránsito. A la vez, solicitan al Ministerio de Seguridad provincial que refuerce la presencia policial ante el temor por nuevos robos.