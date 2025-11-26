  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Miércoles 26 de Noviembre de 2025

15°SAN LUIS - Miércoles 26 de Noviembre de 2025

Sigue la ola

El calor no cede; aunque se esperan lluvias por la noche

El miércoles, las temperaturas serán tan altas como en el inicio de la semana, aunque es probable que haya precipitaciones fuertes sobre el final del jornada. Siete localidades de la provincia pasaron un martes con más de 40 grados.

Por redacción
| Hace 3 horas

El mapa de calor agudiza sus colores rojos oscuros y para el miércoles se espera otra jornada agobiante que podría estar acompañada, sobre el final de la jornada, por alguna lluvia –algunas localmente fuertes- que calme la fiereza. El martes, siete localidades de la provincia superaron los 40 grados.

 


 

 

Se espera que el miércoles el sol continúe firme en la provincia ya que el alerta por la ola de calor emitida por la Red de Estaciones Meteorológicas se extiende hasta el jueves, cuando se presume que las altas temperaturas cederán un poco.

 

 

 

Como el lunes, Unión fue la localidad más calurosa de la provincia el martes, con 42 grados de máxima, una cifra inusual para noviembre. Beazley –donde los vecinos denunciaron falta de agua- y Zanjitas completaron el podio con 41 grados.

 

 

 

Cuarenta grados, en tanto, se registraron en La Botija, Los Coros, Martín de Loyola y Navia.

 

 

 

 

 

