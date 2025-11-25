Serios destrozos en la sede del PJ de La Punta; denuncian un "mensaje mafioso"

Hay máxima preocupación en La Punta por el registro de un hecho violento sin precedentes. La sede del Partido Justicialista fue epicentro de una serie de destrozos gravísimos que, según advierten, comprenden un "mensaje mafioso". Pudieron detener al responsable de los hechos; aseguró que lo "mandaron" a provocar los incidentes.



Amenazas previas



El titular del PJ local y concejal electo, Martín Bastías, contó en diálogo con El Diario de la República todos los detalles de lo sucedido. Mencionó que venía recibiendo una serie de amenazas que, interpreta, tienen el fin de "meter presión para que no asuma" sus funciones legislativas en el Concejo Deliberante.

El responsable de los hechos fue demorado por la Policía. Aseguró que lo "mandaron" a hacer los destrozos. Foto: gentileza.



"Siempre me hablan de números de teléfono raros y dicen que quieren 'cagarme a palos'. Perdón por la expresión, pero lo digo así, crudo, para que se dimensione. Lo tomamos como que quieren pegarme un susto", remarcó.



Bastías precisó que puso a disposición la sede para que distintos profesores puedan dar clases en las instalaciones. Justamente llegó uno de los docentes al lugar y se encontró con el terrible panorama: todo tirado, polvo en las sillas, los matafuegos activados y hasta sectores donde alguien había "orinado".

El responsable "accionó" los matafuegos y llenó de polvo el lugar. También "orinó" las instalaciones. Foto: gentileza.



"Una señora encargada del lugar me llamó y me dijo que fuera urgente, que algo había pasado. Me acompañó un profesor de artes marciales. Nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar al responsable de los hechos ahí adentro", describió.



Inmediatamente lo "agarraron" y llamaron a las autoridades policiales. El hombre fue demorado y Bastías radicó la denuncia correspondiente. "El tipo insiste en que lo mandaron, pero no quiere decir quién. Dice que es del Chaco y que lo mandaron a destruir la sede. Por lo que vemos en las imágenes, podría haber tenido intenciones de quemar el PJ, dejó almohadones como para que agarrara llamas. Una situación indignante", aseveró.

Odio en su máxima expresión. Dañaron la sede bajo un "mensaje mafioso". Foto: gentileza.



Un caso sin precedentes, un mensaje "evidente"



Bastías dijo que nunca ocurrió una situación de tal magnitud en la localidad. Lamentó que no haya límites y diferenció: una cosa es el juego político, la chicana, otra muy distinta algo tan grave que pone en riesgo la integridad.

Así quedaron las instalaciones. Foto: gentileza.



"Yo no sé qué creer. La gente me dice que esto es el costo de ser el opositor más fuerte. Es un claro mensaje. No quieren que asuma. La Policía no puede hacer nada, lo que pasó con las amenazas lo tengo que radicar en el Juzgado; lo haré en las próximas horas. El tema es la familia. Cuando tuvimos las elecciones en mayo, anduvieron sacándoles fotos. Siempre cometiendo cosas mafiosas. Sufro constantemente aprietes en Facebook desde perfiles truchos que maneja el Municipio", concluyó.

