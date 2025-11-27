  • Nuestras redes
35°SAN LUIS - Jueves 27 de Noviembre de 2025

Tarifas en San Luis

San Luis actualiza tarifas de taxis: suben bajada de bandera y valor de la ficha

El Concejo Deliberante aprobó un aumento en las tarifas de taxis en la ciudad de San Luis, con subas en la bajada de bandera y en la ficha para los servicios diurnos y nocturnos ya fijados.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó este jueves un aumento en la tarifa del servicio de taxis, que impacta tanto en la bajada de bandera como en el valor de la ficha, para los turnos diurno y nocturno.

 

Con la nueva ordenanza, la bajada de bandera en horario diurno pasará a costar $815, mientras que la nocturna se elevará a $978. En cuanto a la ficha —que se aplica cada 130 metros recorridos o por cada minuto de espera—, su valor será de $81 durante el día y $97 durante la noche.

 

Además, se incorporó una modificación relevante: los sábados, domingos y feriados se aplicará la tarifa nocturna. Ese esquema implica un recargo del 20% sobre la tarifa diurna en el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00.

 

Los nuevos valores comenzarán a regir una vez que la ordenanza sea promulgada por el Ejecutivo municipal.

 

