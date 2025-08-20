Los vecinos del barrio "La Nélida" llevan un mes sin agua
Son unas 100 familias que viven en el asentamiento ubicado cerca del Aeropuerto de San Luis. Le pidieron al gobernador y al intendente que les solucione el conflicto de manera permanente.
Sobre la ex ruta nacional 147, a pocos kilómetros del Aeropuerto provincial se erige el barrio La Nélida, un asentamiento de unas cuatro cuadras donde viven casi 100 familias compuestas por adultos, adultos mayores y niños. Hace un mes que no tienen agua.
Aunque el problema del abastecimiento de agua para a zona lleva muchos años y se acrecienta en las temporadas veraniegas, este año la escasez empezó mucho antes y pese a los reclamos de los vecinos, las autoridades siguen como si nada. Un video difundido en Tik tok responsabiliza al gobernador Claudio Poggi y al intendente Gastón Hissa por la situación.
“La Nélida” está ubicado a la vera de la ruta, entre el final de la calle Aristóbulo del Valle y la ruta a Pescadores también cerca del barrio Santa Rita. Las cercanías a esas zonas habitadas es lo que hace que los vecinos piensen que llevar el agua a su lugar no es una tarea imposible.
“Estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario”, dijeron los damnificados en el video y señalaron que la única respuesta que tuvieron hasta ahora fue la llegada de camiones de SerBa que llenaron los tanques de las viviendas, aunque no de todas. Y los vecinos ya no quieren soluciones temporales.
En el video, los habitantes de La Nélida piden que el gobernador y el intendente se “hagan cargo de proporcionar los servicios básicos necesarios para vivir dignamente”.
