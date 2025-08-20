Los vecinos del barrio "La Nélida" llevan un mes sin agua

Sobre la ex ruta nacional 147, a pocos kilómetros del Aeropuerto provincial se erige el barrio La Nélida, un asentamiento de unas cuatro cuadras donde viven casi 100 familias compuestas por adultos, adultos mayores y niños. Hace un mes que no tienen agua.

Aunque el problema del abastecimiento de agua para a zona lleva muchos años y se acrecienta en las temporadas veraniegas, este año la escasez empezó mucho antes y pese a los reclamos de los vecinos, las autoridades siguen como si nada. Un video difundido en Tik tok responsabiliza al gobernador Claudio Poggi y al intendente Gastón Hissa por la situación.

“La Nélida” está ubicado a la vera de la ruta, entre el final de la calle Aristóbulo del Valle y la ruta a Pescadores también cerca del barrio Santa Rita. Las cercanías a esas zonas habitadas es lo que hace que los vecinos piensen que llevar el agua a su lugar no es una tarea imposible.

“Estamos dispuestos a pagar lo que sea necesario”, dijeron los damnificados en el video y señalaron que la única respuesta que tuvieron hasta ahora fue la llegada de camiones de SerBa que llenaron los tanques de las viviendas, aunque no de todas. Y los vecinos ya no quieren soluciones temporales.

En el video, los habitantes de La Nélida piden que el gobernador y el intendente se “hagan cargo de proporcionar los servicios básicos necesarios para vivir dignamente”.