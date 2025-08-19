La hermana de Graf llamó al 911 y el fiscal lo acusa de encubrimiento por los huesos

La fiscalía confirmó que el aviso al 911 no vino de un vecino, sino de la propia hermana de Cristian Graf, lo que abre una nueva línea de sospechas por encubrimiento en el caso del crimen de Diego Fernández Lima.

El fiscal Martín López Perrando dejó asentado en su dictamen que la primera llamada al 911, la que disparó toda la investigación, fue realizada por Ingrid, la hermana de Graf. Ocurrió el 20 de mayo, en la casa de avenida Congreso 3742, luego de que un albañil detectara un cráneo a menos de un metro de profundidad. Ingrid, que estaba allí acompañando a su madre tras una operación, vio los restos y de inmediato marcó al 911.

Pese a la circulación de una supuesta segunda llamada de un vecino, el fiscal consideró irrelevante ese dato: la causa comenzó con la comunicación desde el mismo domicilio donde estaban los huesos. Esa decisión de Ingrid activó el despliegue policial y el posterior hallazgo de que se trataba de Fernández Lima, desaparecido en 1984.

Para el fiscal, Cristian Graf sí conocía de la existencia de los huesos. Así lo sugiere la serie de excusas que dio a los obreros: habló de una antigua iglesia, de restos de animales o de tierra traída para una pileta. Versiones contradictorias que ahora pesan en su contra.

Los defensores de Graf ya adelantaron que usarán la llamada de Ingrid como argumento de inocencia, bajo la idea de que quien avisa no oculta. Pero el propio dictamen señala que la mujer llevaba décadas viviendo en Esquel y pudo no saber nada del crimen.

El juez Alejandro Litvack deberá resolver si las contradicciones de Graf alcanzan para imputarlo por encubrimiento agravado, un delito que —a diferencia del homicidio de 1984— no está prescripto. La decisión se espera en los próximos días y podría marcar un quiebre en una historia que parecía enterrada, literalmente, bajo tierra.