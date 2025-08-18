Docentes rurales denuncian salarios congelados y precariedad en escuelas de San Luis

Con la permanente incertidumbre de la renovación o no de sus contratos renovados, salarios devaluados y sin derechos básicos reconocidos, los equipos de trabajo de los Secundarios Generativos Rurales de San Luis hicieron público un reclamo urgente al ministro de Educación, Guillermo Araujo. Aseguran que la situación se volvió insostenible.

De manera anónima por temor a ser despedidos, los educadores contaron que llevan meses elevando notas y reclamos a las autoridades sin recibir respuestas. “Nuestros sueldos están por debajo de otras instituciones con la misma carga horaria, y encima tenemos que recorrer kilómetros por caminos destruidos para dar clases en escuelas sin agua ni gas”, describieron.

Entre los puntos más graves señalaron que no se les reconoce la antigüedad docente prevista por el Estatuto, que cargan 54 horas semanales frente a las 40 de cualquier otro establecimiento, y que nunca cobraron el adicional por zona desfavorable pese a trabajar en parajes rurales.

El comunicado también remarca la precariedad de la infraestructura: aulas improvisadas, servicios básicos ausentes y un viaje diario que encarece su bolsillo por el precio del combustible. “No pedimos privilegios: pedimos condiciones dignas para enseñar y que nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades que los de la ciudad”, advirtieron.

La exigencia central es una recomposición salarial urgente y la regularización de sus contratos. Los docentes rurales aseguran que de no recibir respuestas concretas del Gobierno provincial, las medidas de fuerza podrían profundizarse.