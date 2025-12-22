  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Lunes 22 de Diciembre de 2025



EN VIVO

Renuncia en Estudiantes

Jorge Caro renunció a la presidencia de Sportivo Estudiantes por motivos personales

El Club Sportivo Estudiantes confirmó este lunes la renuncia formal de Jorge Caro al cargo de presidente, decisión que rige desde la fecha y fue comunicada de manera oficial por la institución.

Por redacción
| Hace 4 horas

A través de un comunicado oficial difundido este lunes 22 de diciembre, el Club Sportivo Estudiantes informó que Jorge Caro presentó su renuncia al cargo de presidente por motivos de índole personal. La decisión se hizo efectiva a partir del día de la fecha.

 

 

 

En el mismo documento, Caro expresó su agradecimiento a quienes colaboraron durante su gestión y destacó que fue “un honor presidir esta bella institución”. La renuncia quedó formalizada en la ciudad de San Luis y lleva su firma.

 

Desde el club no se brindaron mayores precisiones sobre los pasos a seguir en cuanto a la conducción institucional, aunque se espera que en las próximas horas se informe cómo se reorganizará la comisión directiva.

 

