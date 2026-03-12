En un partidazo y con Coudet, River derrotó a Huracán

River construyó una victoria de peso en el estadio Tomás Adolfo Ducó y arrancó con el pie derecho la etapa de Eduardo Coudet: superó 2-1 a Huracán en un partido de alto voltaje por el Torneo Apertura 2026.

El equipo de Núñez golpeó primero con Sebastián Driussi a los 27 minutos, sufrió el empate de Jordy Caicedo de penal en el cierre del primer tiempo y terminó resolviéndolo en el tramo final con otro penal, esta vez convertido por Gonzalo Montiel.

El comienzo mostró a un River con intención de asumir el protagonismo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. Huracán, intenso y atento para salir rápido, intentó discutirle la iniciativa. En ese contexto, el visitante encontró la apertura a los 27 minutos: Driussi capitalizó una acción ofensiva y puso el 1-0, firmando además el primer gol de la era Coudet.

Cuando parecía que el Millonario se iba al descanso en ventaja, el partido volvió a equilibrarse. En tiempo agregado de la primera parte, Caicedo anotó de penal el 1-1 y dejó todo abierto para un complemento que terminó siendo todavía más áspero y dramático.

En la segunda mitad, River tuvo la gran chance de volver a adelantarse a los 20 minutos, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por una infracción sobre Ian Subiabre. Juan Fernando Quintero, recién ingresado, se hizo cargo de la ejecución, pero Galíndez le contuvo el remate y sostuvo a Huracán en partido.

Lejos de apagarse, el encuentro levantó temperatura y River mostró una buena actitud, un mejor rendimiento y reacción en especial tras el penal que le atajaron a Juanfer.

A los 31 minutos del complemento, el VAR llamó al árbitro por una mano de Emmanuel Ojeda dentro del área de Huracán. En medio de las protestas y los empujones, Facundo Colidio y Lucas Carrizo fueron expulsados por conducta violenta, en una secuencia que alteró todavía más el cierre del juego.

Después de varios minutos de tensión, Montiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y a los 85 minutos marcó el 2-1 definitivo para River. Huracán fue con empuje en los últimos instantes, incluso con una chance clara de Luciano Giménez en el descuento, pero el conjunto visitante resistió y se quedó con tres puntos valiosos en una noche caliente de Parque Patricios.

Victoria del "Pirata" y lidera

Belgrano derrotó a Estudiantes de Río Cuarto con un triunfo fundamental para erigirse como el nuevo líder de la Zona B, luego de un partido que disputaron este jueves, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Francisco González Metilli, a los 13 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Ricardo Zielinski llegó a la punta de la Zona B, con 18 puntos, mientras que el “León del Imperio” marcha último en el grupo con cuatro unidades, además de permanecer en zona de descenso con un promedio de 0.444.

En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Talleres, en un nuevo clásico cordobés a disputarse el domingo 15 de marzo a las 17:30, mientras que el equipo de Iván Delfino visitará a Racing el lunes 16, a partir de las 20:00.

Talleres se quedó con el clásico ante Instituto

El elenco "tallarín" jugó un buen primer tiempo y fue efectivo en el segundo para derrotar por 2 a 0 a Instituto en el partido que disputaron este jueves, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo local ganó con los tantos de los delanteros Valentín Dávila, en 30 minutos del primer tiempo, y Rick Lima Morais, en el segundo minuto de descuento del complemento.

Con el triunfo, la “T” alcanzó el sexto lugar de la Zona A con 14 unidades y seis puntos más que el conjunto dirigido por Diego Flores, que marcha decimotercero.

En la próxima fecha, la “Gloria” recibirá a Independiente, el lunes 16 a partir de las 22:15.

Riestra empató con el "Lobo" mendocino

Deportivo Riestra igualó 0 a 0 con Gimnasia de Mendoza en el partido que disputaron esta tarde, en el estadio Guillermo Laza

En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue del local, a los 14 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del mediocampista Gabriel Obredor al primer palo que fue detenido por el arquero César Rigamonti.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ariel Broggi es duodécimo con 9 unidades, mientras que el “Malevo” se ubica en el anteúltimo puesto de la zona A, con seis puntos y sin triunfos tras nueve partidos.

En la próxima fecha, el “Mensana” deberá recibir a Estudiantes, el martes 17 de marzo a las 21:15, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez visitarán a Central Córdoba, jugando en simultáneo.

"El Halcón" voló bajo

Defensa y Justicia igualó 1-1 con Central Córdoba al término del partido que disputaron en el estadio Norberto Tomaghello,.

El defensor Elías Pereyra había abierto el marcador para el local a los 12 del segundo tiempo, aunque un penal del delantero Michael Santos igualó el resultado a los 32 del complemento.

Además, el mediocampista Mateo Aguiar fue expulsado a los 20 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Halcón” se mantiene en el octavo y último puesto de clasificación de la zona A, con 13 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri marchan undécimos, con nueve unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Mariano Soso deberá visitar a San Lorenzo, el lunes 16 de marzo a las 18:30, mientras que el “Ferroviario” será local de Deportivo Riestra el martes 17, a partir de las 21:15.