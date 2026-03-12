Difunden que un funcionario provincial fue detenido por golpear y lesionar a su pareja

Comisaría Primera de San Luis. La denuncia fue realizada en esta dependencia y pasó a la Justicia.

Los nubarrones siguen instalados en Terrazas del Portezuelo. Este miércoles en el filo de la jornada, saltó la noticia de que un alto funcionario del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable fue detenido por agredir físicamente a su esposa.

El hecho de violencia de género, con detención del agresor incluido, sucedió en una propiedad de calle Colón al 200, en pleno centro de la ciudad de San Luis.

El grave episodio sucedió el lunes 9 de marzo, alrededor de las 21:00, fue difundido por un portal regenteado por el gobierno provincial con lujos y detalles. En ese espacio se menciona que la víctima sufrió un corte en la ceja izquierda y que a los gritos salió a la calle a pedir ayuda.

Cuando llegaron los efectivos del Comando Radioeléctrico, el funcionario se resistió al arresto y también agredió a los uniformados. En medio de la furia rompió una puerta y las cámaras privadas de vigilancia.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Primera e intervino la Fiscalía de Violencia de Género que tendrá que resolver la situación del funcionario. Se trataría de Ricardo Rubira, oriundo del Valle del Conlara.