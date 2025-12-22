Desigual aumento en la UNSL: 50 por ciento al rectorado; 30 a los trabajadores

La Universidad Nacional de San Luis volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse la Resolución Rectoral Nº 917/2025, mediante la cual las autoridades superiores del Rectorado se otorgaron aumentos salariales que, en términos acumulados, alcanzan el 52%, muy por encima de los incrementos percibidos por los trabajadores y trabajadoras de la institución, que con dificultad llegaron al 30%.

La medida, firmada por el ex rector Víctor Moriñigo, establece subas en los sueldos básicos y en los gastos de representación de cargos jerárquicos como rector, vicerrector, decanos, secretarios y subsecretarios, a partir de los meses de julio y agosto de 2025. El impacto real de estos incrementos no solo consolida salarios de privilegio, sino que profundiza una brecha cada vez más evidente dentro de la propia comunidad universitaria.

Mientras tanto, docentes y no docentes vienen atravesando un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo, con paritarias insuficientes y aumentos que no logran acompañar el proceso inflacionario. La comparación resulta inevitable: quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la universidad —aulas, laboratorios, oficinas y servicios— quedan relegados frente a decisiones que benefician casi exclusivamente a la cúpula de conducción.

Desde sectores gremiales y trabajadores se cuestiona el discurso que intenta justificar estos aumentos bajo el argumento de “acompañar” la evolución salarial general. Lejos de equilibrar, la resolución consolida una lógica regresiva: los que más ganan, reciben más; los que menos tienen, ajustan.

La decisión del Rectorado no solo genera malestar interno, sino que también interpela el rol social de la universidad pública, en un contexto nacional de recorte presupuestario y crisis económica. La pregunta que queda flotando es clara: ¿ajuste para quiénes y privilegios para quiénes?