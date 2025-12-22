La nena más lectora de la provincia es de La Toma y tiene 11 años

A los 11 años, Amparo Pizarro fue elegida como la nena más lectora de la provincia por la Fundación Leer, que todos los años selecciona a chicos y chicas de las escuelas primarias de cada provincia para el galardón de alcance nacional.

La Fundación Leer celebró la cuarta edición del premio al "Chico más Lector", una iniciativa que distingue a los niños y adolescentes que más libros leyeron durante un año en la plataforma gratuíta "Desafío Leer. El Club". En esta edición, chicos y chicas de entre 7 y 17 años, representantes de cada provincia, fueron reconocidos por su compromiso y el placer que tienen con la lectura.

A Amparo la define su entusiasmo lector. La describen como una chica muy curiosa, atenta y que siempre quiere compartir lo que descubre.

Un ejemplo claro sucedió una mañana en la que llegó a su escuela con un libro en la mano:la biografía de Alejandra "Locomotora" Oliveras. "Leyó un fragmento en voz alta y conmovió a todos", recordó la docente María Concepción Núñez.

La maestra aseguró que los compañeros de Amparo quedaron tan fascinados con la pasión que puso la lectora que comenzaron a pedirle nuevas biografías.

Ese momento reveló quién es Amparo como lectora: alguien que conecta profundamente con los personajes,encuentra inspiración en la vida de otros y transforma lo que lee en una experiencia colectiva.

"Los libros para ella no son solo historias, son ejemplos, caminos, lecciones", señaló Núñez.