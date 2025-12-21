Dante Gebel, un sugestivo comunicado y la alarma en las filas libertarias

Toda la política nacional posa su mirada sobre Dante Gebel: el pastor, actor, dibujante, conferencista y orador que conquista a millones de seguidores con su mensaje de fe, que trasciende las fronteras de la religión y conmueve a la gente con valores esenciales y humanos. Y es que, en medio del éxito de su presentación denominada "Presidante", fue puesto como un hipotético candidato presidencial por el sindicalista Juan Pablo Brey.



La cuestión alarmó e irritó a los libertarios, ya que Gebel configura un "outsider" que podría derivar en una verdadera "sorpresa electoral", así como lo fue Milei en su momento. La diferencia: Gebel está lejos de las grietas, lejos del odio, y absolutamente cercano a una mirada empática, anclada en el amor al prójimo, en la necesidad de tender puentes más que de levantar muros.



Aunque Gebel no ha emitido ninguna declaración en la que se plante como candidato, sí ha contestado a preguntas específicas (como lo hizo en entrevistas con Mario Pergolini o María Laura Santillán) que no descarta la posibilidad de aportar, desde su lugar, un abordaje clave para la sociedad.



El pastor no es ningún improvisado. Además de tener un talento artístico y comunicacional indiscutible, además de un desempeño congregacional con amplísima convocatoria, ha hecho por causas nobles (fundamentalmente por personas con escasos recursos o en situaciones de vulnerabilidad) mucho más que cualquier político. Y eso no le gusta para nada al oficialismo, que cada vez cosecha más disgusto en la sociedad.



El temor por la migración de votantes



Una cuestión clave es que un porcentaje para nada despreciable de votantes libertarios tiene bases en el evangelismo, o al menos comparten determinados valores afines a la cosmovisión teológica. De hecho, ya hay varios legisladores que provienen de iglesias cristianas amparadas en la reforma protestante; el ejemplo puntano tiene relación con Mónica Becerra, por ejemplo.



Ahora bien, una posible postulación de Gebel podría inferir una migración clave de votantes. Aunque es cierto que el mundo de las iglesias evangélicas es amplísimo y Gebel suele ser refutado por quienes no profesan los mismos paradigmas espirituales dentro del propio cristianismo (fundamentalmente por parte de ultrarreligiosos o "fariséicos" dicho en términos bíblicos), no sería de extrañar que acapare una buena porción de electores evangélicos.



La mirada de FAPE



Mientras el libertarismo trata de fortalecer lazos con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) —incluso con el reclutamiento de pastores que buscan ligar el entendimiento bíblico con la lucha contra el wokismo—, la Federación Argentina de Pastores Evangélicos (FAPE) emitió una mirada pastoral muy sugerente.



El texto indica que, ante los comentarios de público conocimiento sobre una posible participación electoral de Gebel, la FAPE expresa una observación nacida desde el cuidado por la Iglesia y la Nación.



"Creemos que todo ciudadano tiene el derecho de presentarse a consideración pública si así lo desea, y que en democracia será evaluado por el voto popular. Como pastores, recordamos que nadie debe ser juzgado antes de tiempo, porque las personas se conocen por sus frutos y por la coherencia de su caminar", reza el comunicado.



En esa línea, apuntaron que oran para que, de avanzar en ese camino, Gebel se desempeñe con "integridad, sabiduría y temor de Dios". Al mismo tiempo, efectuaron un llamado a la comunidad de fe para vivir estos tiempos con "madurez espiritual, evitando prejuicios apresurados, divisiones innecesarias o palabras que hieran".



"La Iglesia está llamada a acompañar, discernir con oración y sostener la unidad en el amor", señala el escrito. Por último, la FAPE resaltó que el pueblo evangélico argentino "es maduro y responsable", capaz de discernir con libertad, sin presiones ni tutelajes, buscando el bien y la honra de Dios.



"Oramos por nuestra Nación, por sus autoridades y por todos aquellos que tienen responsabilidades públicas, para que Dios conceda sabiduría, justicia y paz", concluye la misiva.



Habrá que ver cómo sigue la cuestión. Aunque no hay ninguna postulación oficial, incontables periodistas y medios de comunicación han tratado de dejar "mal parado" a Gebel y al evangelismo, sin tener idea ni del camino de Gebel (que lleva décadas de abordaje) ni de la cosmovisión cristiana (jamás pisaron en su vida una iglesia evangélica, ni se han interiorizado en los dogmas de fe, es fácil y gratuito hablar sin saber).



Lo cierto es que, luego de incontables señalamientos negativos, Gebel efectuó una publicación breve que dice mucho más que mil palabras: "El silencio es el signo de la sabiduría y la última arma del poder... Sin embargo, la especulación y las conjeturas son señales de la ignorancia y la estupidez".

