Los bancos no abrirán ni el 24 ni el 31 de diciembre

Los bancos de todo el país no brindarán atención presencial en sus sucursales en los dos días previos a las fiestas de fin de año, al igual que en los feriados de Navidad y Año Nuevo. Sí estarán disponibles las operaciones virtuales o que no requieran presencia en los edificios de las entidades.

“Las sucursales de los bancos permanecerán cerradas en esos días, pero todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones”, afirmaron las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina. Lo hicieron a través de un comunicado firmado por las entidades que operan en el país.



Además, los bancarios anticiparon que se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo. “También seguirán disponibles numerosos canales alternativos para realizar extracciones de billetes en cadenas de supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias, y venta de electrodomésticos, entre otros comercios que requieren la presentación de DNI y tarjeta de débito para realizar retiros”, enumeraron.