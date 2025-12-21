Sello villamercedino: Balerdi marcó de cabeza en el 6-0 del Olympique Masella

Leonardo Balerdi abrió una jornada perfecta para el Olympique Marsella en la Copa de Francia. El capitán villamercedino marcó el camino en los 32avos de final con un gol tempranero que ordenó el partido desde el arranque y permitió que su equipo jugara con la tranquilidad de la ventaja desde muy temprano.



A los ocho minutos, el defensor de la Selección Argentina apareció donde suelen hacerlo los delanteros. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha, atacó el primer palo con decisión y, de cabeza, venció al arquero de Bourg-Péronnas para firmar el 1-0 que rompió cualquier plan del rival.



El tanto tuvo un significado especial para Balerdi, que volvió a convertir después de varios meses. Fue su primer gol de la temporada, en una campaña en la que ya acumula 17 presentaciones repartidas entre la Ligue 1, la Champions League y la propia Copa de Francia.



Con la ventaja en el marcador y el liderazgo de su capitán, el Marsella tomó el control total del encuentro. En el segundo tiempo, la superioridad se reflejó en el resultado. Mason Greenwood amplió la cuenta y, en una ráfaga, llegaron los goles de Pierre-Emile Højbjerg e Igor Paixão. Ya con el duelo resuelto, Bilal Nadir y Tadjidine Mmadi completaron el 6-0 que selló el pase sin sobresaltos.



El excelente presente de Balerdi lo posiciona con fuerza en la Selección Argentina, donde su consideración para Lionel Scaloni no deja de crecer en la recta final hacia el Mundial 2026.



TyC Sports/Redacción.