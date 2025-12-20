Del calor sofocante a la lluvia intensa. La provincia tuvo números que demostraron con claridad los vaivenes del tiempo: a la tarde del viernes tres localidades del noroeste puntano llegaron a los 40 grados y por la noche en Potrero de los Funes llovieron más de 70 milímetros.

El fin de semana se espera que las temperaturas bajen considerablemente a tal punto que la máxima para el sábado será de 33 grados y el domingo de 28. Además para ambos días se anuncian lluvias, que en algunos casos pueden ser intensas, sobre todo en el centro y en el norte de San Luis, y vientos moderados.

Beazley, Zanjitas y La Botija fueron las localidades más calurosas del viernes y alcanzaron los 40 grados, en tanto que Unión, Desaguadero, La Tranca, La Angelina y Los Coros tuvieron apenas un grado menos.

En cuanto a las lluvias del viernes a la noche, detrás de Potrero se ubicó La Punta, Las Chacras de Juana Koslay, El Trapiche y San Luis, con precipitaciones que rondaron entre los 60 y 50 milímetros.