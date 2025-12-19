Unidad y territorio: el Justicialismo articula acciones para un año legislativo clave

Los legisladores justicialistas de San Luis no detienen su marcha. Recientemente, mantuvieron una reunión de trabajo donde se congregaron referentes locales, provinciales y nacionales. El encuentro tuvo como objetivo central coordinar una agenda común y trazar proyectos conjuntos que brinden respuestas a necesidades indispensables.



Los representantes reafirmaron su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan el bienestar de las familias puntanas y el desarrollo de cada rincón del territorio sanluiseño.



Para garantizar el camino trazado, continuarán con diversas tareas durante todo el receso legislativo, manteniendo encuentros en diferentes puntos de la provincia con cada sector.



De acuerdo a lo informado por el diputado, Lucas Caymes, en diálogo con la prensa, gran parte de los dirigentes asistieron de modo presencial, mientras que otros participaron bajo la modalidad virtual. Pero todos dijeron presente con mucho entusiasmo y compromiso.



"Estuvimos realizando un replanteo de distintos cronogramas. El objetivo es sentar las bases de donde vamos a estar trabajando y establecer cómo vamos a representar a la población. Vamos a trabajar en distintas localidades con sectores que necesitan contención para plasmar el año legislativo. Desde la Legislatura, vamos a plantear los lineamientos para el Ejecutivo", aseveró.

