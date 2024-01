Cristian Niño: "Las medidas de Nación y San Luis tienen una línea de conducción"

La indignación y el temor por las acciones de ajuste y las medidas intempestivas contra el orden jurídico que se manifiestan a nivel nacional y provincial, se aunarán en el clamor por el pan y el trabajo el 24 de enero, en una importantísima movilización convocada por las centrales gremiales y acatada por diferentes movimientos sociales. El peronismo tendrá un rol muy relevante en la lucha por los derechos y alzará la voz de los que no son escuchados. El coordinador del Movimiento Peronista de San Luis, Cristian Niño, mantuvo una entrevista con El Diario de la República y trazó definiciones cruciales de cara al escenario coyuntural.

—¿Qué reflexión le ameritan las brutales medidas nacionales y provinciales?

—El peronismo de San Luis está en solidaridad con los trabajadores que lo están pasando mal y que son afectados por las medidas nacionales y provinciales. Esto nos mueve a tomar parte de la medida convocada por las centrales de los gremios. Fundamentalmente, lo que más hay que alertar es que a través de Nación y Provincia se desconocen valores fundamentales que hacen a la Patria. Con un DNU se pretende desconocer valores como la justicia social, la soberanía política, la institucionalidad. Ante esta situación de un ataque directo que se está realizando a la democracia, nos moviliza a los dirigentes a decir basta, esto no puede seguir así. Los ejecutivos nacional y provincial se arrogan competencias legislativas, es de una gravedad institucional muy importante, atacan la división de poderes.

Lo que no podemos naturalizar —que como dirigente me llama la atención— es que en el oficialismo nacional y provincial hablan de mil despidos, cien despidos, etcétera. Tan solo un despido los tiene que movilizar, porque hay una familia detrás de eso, están dejando una familia sin protección social, sin trabajo. Quieren naturalizar que somos números. La política no es así. La variable de ajuste no puede ser los jubilados, el trabajador. Es muy duro. A esto se le suma que se están atribuyendo funciones de otro poder, como el Legislativo, para suspender el convenio colectivo de trabajo, todo sin fundamentos ni lógica racional; nos moviliza a todos y será una de las fuentes para marchar el 24 de enero. El peronismo de San Luis no solo adhiere, sino que está en permanente asamblea.

—¿Cree que estamos ante un momento bisagra?

—Si, es un momento bisagra, porque se están atacando instituciones básicas de la república, leyes que han sido dictadas por el Legislativo y que surgieron como fruto de luchas y discusiones, como lo importante de un convenio colectivo; y que sea suspendido o que se deroguen leyes de distinta naturaleza, hace que sea un momento para prestar atención.

Se atacan los derechos de los trabajadores, la protección social, la posibilidad de una jubilación. El hecho de que se exija el cumplimiento de tareas en tiempo y forma está muy bien, pero cuando se retribuye se hace en cuotas y sin aumento. ¿Cómo puede ser? Es un momento bisagra y por eso el peronismo de San Luis está en asamblea permanente, por un ataque directo a las instituciones básicas de la democracia.

"El camino tiene que ser con diálogo, no con atropello a la institucionalidad. El peronismo tiene experiencia en la defensa de la democracia y la institucionalidad. Hay que alertar que sí se puede construir a través del diálogo, no a través del avasallamiento de las instituciones más fundamentales"

—En el último mes se han cometido errores groseros a la hora de determinar acciones. ¿Piensa que esto se ha hecho por ignorancia o tiene una razón de ser?

—Lo primero que hay que reconocer es que las autoridades que están llevando a cabo la Nación y la Provincia han sido votadas en el marco de la democracia y tienen legitimidad para actuar. Pero en ese marco tienen límites, los límites del poder del Estado los marcan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los pactos internacionales. Y esos límites son los que han sido abiertamente afectados y no respetados.

Cuando uno lee los decretos nacionales y las medidas provinciales, hay una línea de conducción, un proyecto que lamentablemente se quiere instaurar en Argentina y en San Luis. Las medidas son similares. El decreto provincial es una mala copia del decreto nacional. Entonces lo que se está dando es el avasallamiento, atribuyéndose potestades legislativas. Esos son remedios de emergencia a situaciones realmente graves, como una pandemia, por ejemplo. ¿Dónde está la emergencia y la necesidad de estas decisiones? No están claras, no hay fundamentos. Esto responde a querer instalar una forma de relacionarse con la sociedad, instalar una forma de hacer política. Respetemos la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, respetemos el orden jurídico.

—¿Cuál es el rol del peronismo de cara a la movilización del 24 de enero y todo el contexto en sí?

—El rol de los espacios políticos va a ser muy importante. Esta movilización y paro convocados por las entidades obreras, y con adhesión de distintos sectores, conforman una herramienta. El paro y la movilización son herramientas de la democracia, están plasmadas en la Constitución Nacional, deben ser respetadas y es algo que se quiere poner en duda. Son una forma de reclamo, una manera de advertirle a los que conducen la provincia y la Nación que este no es el camino.

El camino es el diálogo, no atribuirse competencias legislativas. El camino debe ser con más diálogo, no con el atropello a la institucionalidad. El peronismo tiene experiencia en la defensa de la democracia y la institucionalidad. Hay que advertir, por ejemplo, que en la provincia fue atacada la propiedad de un senador. Hay que alertar estas cuestiones. A través del diálogo, sí. A través del avasallamiento de las instituciones, no.