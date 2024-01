Juan Carlos García: "El ataque que sufrí fue triste y lamentable"

El senador del Departamento Belgrano, Juan Carlos García, aseguró que “el ataque que sufrí fue triste y lamentable; cuesta creer que acá en un pueblo como es Los Manantiales haya sucedido un episodio de estas características”. El legislador se refirió de esta manera a los daños que sufrió su vehículo el viernes pasado, en el que le destrozaron los vidrios del vehículo y le tajearon los neumáticos. También apuntó que el hecho puede haber sido realizado por seguidores del poggismo.

“Fui intendente del pueblo, vivo acá y el auto siempre lo dejé afuera de mi casa al no tener cochera y nunca pasó nada. Después de lo ocurrido en el Senado, y que al otro día suceda esto, es mucha coincidencia”, precisó.

Una hipótesis que se maneja es que el ataque podría estar relacionado al desenlace que tuvo la sesión del jueves pasado en la Cámara alta provincial, donde García es presidente del bloque Frente Justicialista, que no dio quórum para tratar el proyecto de endeudamiento con el que insiste el gobierno provincial para pagar los sueldos de enero de la administración pública sin desdoblamiento.

El legislador manifestó que Los Manantiales es una localidad muy tranquila, en la que habitan unas 300 personas que se conocen entre todos. “Un hecho como el que me ocurrió a mí es la primera vez que pasa en el pueblo, nunca pasó que a otro vecino le destrozaran el auto”, detalló.

Tras lo sucedido en la Legislatura, el jueves a la noche el gobernador Claudio Poggi incurrió en un escrache en los canales de comunicación oficiales, replicado en los medios adictos. Sin tapujos, nombró a los senadores y diputados (y la localidad de procedencia) que habían rechazado su proyecto de endeudamiento. García dijo que con esta acción el Ejecutivo intentó trasladar el enojo de la sociedad hacia ellos.

“Le faltó decir al Gobernador en qué calle vivíamos. El anuncio provocó que la gente, que está molesta por el desdoblamiento de salarios, reciba una campaña que dice que de los legisladores opositores depende el pago de una vez a los trabajadores de la administración pública. Después de esto la gente se indigna más”, resaltó.

El proyecto busca autorización para endeudarse con el Banco Nación por un monto equivalente a la nómina salarial de un mes, con el justificativo de que esto permitirá pagar los salarios de enero de una sola vez. Sin embargo, la información aportada por el Ejecutivo ha sido insuficiente.

“El rechazo a este proyecto hubiera sido no hablar del tema y no acompañar. Pero en este caso queda la posibilidad abierta para que se siga conversando sobre esta iniciativa, pidiendo más documentación, y seguir dialogando para tratar de buscar los consensos necesarios para poder llegar a un punto de acuerdo”, describió.

El senador señaló que el bloque no dio quórum porque también existe una pluralidad de opiniones en la misma bancada. “Somos cinco y tuvimos debate entre nosotros, cada uno tiene su opinión que puede coincidir o no. En el debate interno no encontramos un punto en común entre nosotros por el tema del proyecto, pero quedó abierta la posibilidad para que sigamos hablando y debatiendo”, reiteró.

Aclaró que desde su posición no realizaría nada para perjudicar a los trabajadores, y más relacionándose con el cobro total del salario.“La situación es comprensible, la gente está expectante a que le paguen todo el sueldo, más con la inflación que hay y con todas las medidas que hay a nivel nacional”, manifestó.

En cuanto a los destrozos de su vehículo, un Citroën C4 modelo 2021, atribuyó a que pueden haber sido personas ligadas al poggismo. “En el pueblo hay vecinos que apoyaron al nuevo gobierno provincial. Yo le pedí a la Policía que esclarezca el ataque; acá no suceden este tipo de episodios. Si esto viene por una cuestión política, hay que investigar para saber por qué lo hicieron y quiénes son los responsables”, afirmó.

Para García, los responsables de los hechos son una o dos personas y eran entendidas en mecánica. “Aparte de los parabrisas y la rotura de las dos ventanas, en la parte del capó se agacharon para cortar la correa y la manguera de aire. Sabían dónde estaban ubicadas esas partes mecánicas del vehículo”, describió.