Lo que hay que saber

Súper gripe H3N2 variante K: síntomas y recomendaciones de salud

La vacunación y la vigilancia de síntomas al regresar del exterior son las claves de prevención.

Por redacción
| Hace 2 horas
Seguir las recomendaciones es clave para evitar contagios. Foto: NA.

El Gobierno de Córdoba, a través de su cartera sanitaria, difundió recomendaciones ante la aparición de la influenza A H3N2 variante K en el hemisferio norte. La cepa presenta mutaciones que han puesto en alerta a los sistemas epidemiológicos internacionales.

 


Las autoridades recomiendan especialmente la inmunización a quienes planeen viajar a países del hemisferio norte durante la actual temporada invernal.

 


Síntomas de la variante K

 


Para las personas que ingresan al país (residentes o turistas), se aconseja monitorear la aparición de signos clínicos específicos:
Fiebre.

 


Mialgias (dolores musculares).
Astenia (cansancio o debilidad generalizada).
Rinorrea (congestión y goteo nasal).
Tos.

 


Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe acudir de forma inmediata a un centro de salud. Las autoridades aclararon que no es necesario realizar aislamiento ni testeos preventivos al momento de ingresar al país.

 


Grupos priorizados para la vacunación

 


La vacuna antigripal 2025 se encuentra disponible de forma gratuita en vacunatorios habilitados para los siguientes grupos:

 


Niños de 6 a 24 meses.
Embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.
Mayores de 65 años y personal de salud.
Personas con comorbilidades (diabetes, asma, obesidad, enfermedades cardíacas o renales, entre otras) de entre 2 y 64 años.
Viajeros con destino al hemisferio norte, incluso si no pertenecen a los grupos de riesgo.
 

 

NA. 

 

