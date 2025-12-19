La fábrica Cameron, en conflicto con sus empleados

Un nuevo conflicto laboral se produjo en la mañana de viernes en la empresa Cameron de Villa Mercedes, donde los trabajadores hicieron un paro y protestaron en la puerta de la fábrica.

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Carlos Bedino, señaló que los inconvenientos que presenta la empresa son de larga data, pero que ahora no abona las quincenas ni pagan las licencias médicas. Además señaló que la intención de los empresarios es pagar el aguinaldo en febrero y los sueldos en dos cuotas.

Esa situación generó que los trabajadores estén "angustiados" porque van a pasar las Fiestas "sin un peso". “Todo esto pese a que la fábrica está produciendo con normalidad”, dijo Bedino.

El delegado sostuvo, sin embargo, que es esa la "triste realidad que vive todo el país. No hay venta de nada".

Al abordar el tema de la reforma laboral que envió al Congreso Nacional Javier Milei, el gremialista señaló que "es una mentira, no genera empleos y es para beneficiar a los más poderosos".

Al retomar el tema de Cameron, Bedino recordó que hace un tiempo no les pagaban las quincenas a los empleados y cuando se comunicaron con el dueño estaba de vacaciones en Europa".