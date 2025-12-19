El obispo dijo que la Navidad es "la fiesta de la esperanza"

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, dejó su bendición para la provincia y dijo que "la Navidad es la fiesta de la esperanza" en una reunión con periodistas que se realizó en la sede del Obispado. "Estamos a una semana de celebrar el nacimiento del Niño Dios, es una fiesta muy importante porque Dios no nos ha dejado solos. Se hace hombre para salvarnos de nuestra humanidad", sostuvo.

Las palabras del obispo fueron durante un desayuno de despedida de año que se realizó el viernes a la mañana en el que dijo además que la comunidad católica puntana se encuentra en un momento especial. "Siempre hay gente con esperanza, hay otros que son distintos: hay que vivir la vida positivamente".

Agregó que desde que llegó a la Diócesis entendió que San Luis “es un pueblo creyente, es un pueblo de fe".

Por otro lado, Barba sostuvo que "siempre hay gente que está fuera del sistema. Fuera del sistema del trabajo, fuera de la vivienda. Creo firmemente en el rol del Estado como garante del bien común”, aunque agregó que no todos tienen las mismas oportunidades ni la misma realidad e instó a “trabajar firmemente para que a nadie le falte lo mínimo y lo básico para vivir con dignidad".

Sobre la situación de la provincia, el jefe de la Iglesia puntana señaló que San Luis "está como el país, que tiene un porcentaje todavía muy alto de desocupación. Hay miles de familias que están fuera del sistema, fuera del trabajo".

Justamente, el obispo fue consultado por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y dijo que "está claro que hay cosas que hay que reformar” para adecuar la norma a los nuevos tiempos, aunque advirtió que la prioridad debe ser “cuidar a las personas".

Luego se refirió al cinerario recientemente inaugurado en la parroquia de la Villa de la Quebrada, uno de los grandes logros del año en la Iglesia de la provincia. "Ha logrado un gran interés en la población. La iglesia no está en contra de la cremación pero siempre que las cenizas se depositen en un campo santo", dijo el sacerdote antes de dejar la bendición a toda la provincia.