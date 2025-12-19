  • Nuestras redes
Viernes 19 de Diciembre de 2025

Jury a un juez

Santiago Ortíz evitó la destitución y seguirá siendo juez

El Jurado de Enjuiciamiento declaró a Santiago Ortiz como no culpable.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis declaró no culpable al juez Santiago Andrés Ortiz, titular del Juzgado de Garantía 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes. De esta manera, el magistrado será reincorporado a sus funciones y se le restituirán los haberes que le habían sido retenidos durante el período de suspensión.

 

 

El fallo fue adoptado por amplia mayoría y contó con un único voto en disidencia, el del integrante Mauricio Secundino Daract.

 

 

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Carlos Desiderio Díaz y tuvo como eje la excusación formulada por Ortiz en la causa que investiga el presunto vaciamiento del Molino Fénix, en la que se encuentra imputado el diputado provincial Joaquín Beltrán y es investigada la exdiputada Anabela Lucero.

 

 

Durante el debate oral, que se desarrolló en dos jornadas consecutivas, se produjeron declaraciones testimoniales y los alegatos finales de las partes. Entre los testigos prestaron declaración el denunciante, el juez Alfredo Cuello, Diego Ortiz —hermano del magistrado— y el propio diputado Beltrán.

 

 

La acusación, sostenida por el Procurador General de la Provincia, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, había solicitado la remoción del juez y su inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos, al considerar que la excusación constituyó una falta grave y generó desprestigio institucional.

 

 

La defensa, a cargo del abogado Roberto Javier Pereira, sostuvo que el apartamiento del magistrado fue un acto legítimo, previsto por la normativa vigente, y que no configuró causal alguna de juicio político.

 

 

Tras deliberar, el Jurado resolvió absolver a Ortiz de todos los cargos, habilitando su inmediato regreso al cargo judicial que desempeñaba antes del proceso.

 

