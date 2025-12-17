  • Nuestras redes
Reclamo vecinal

Licencia de conducir: crece el malestar por la exigencia de nuevos requisitos

Vecinos denuncian que el Municipio exige tener al día tasas y servicios para renovar la licencia de conducir, una condición que no está respaldada por una ley nacional y que la oposición advierte como inconstitucional.

Por redacción
| 17 de diciembre de 2025

Entre los vecinos de San Luis crece el malestar por una situación que viven tras intentar renovar su licencia de conducir. Al momento del trámite se encuentran con una condición inesperada: el requisito impuesto es estar al día con las tasas y servicios municipales. Según relataron algunas fuentes, en el Centro de Atención al Vecino les informan que, sin cancelar la deuda, no podía continuar. “Busqué la ley o resolución que avala esto y no existe. La pedí en el CAV y tampoco la tienen”, aseguró una mujer.

 

 

La situación, que se repite en distintos casos, genera confusión y enojo entre los contribuyentes. Muchos vecinos sostienen que creen estar pagando regularmente los servicios mediante la boleta habitual y recién toman dimensión de supuestas deudas acumuladas cuando intentan realizar el trámite del carnet. “Te encontrás con montos enormes y te obligan a ponerte al día si querés manejar”, resumió.

 

 

El tema ya había sido advertido en el Concejo Deliberante. El concejal Andrés Russo recordó que durante el tratamiento de la tarifaria, tanto este año como el anterior, desde el bloque Justicia Lista plantearon su rechazo a la incorporación del libre deuda como requisito para obtener o renovar la licencia. “Propusimos modificar la redacción del artículo donde se establece este nuevo requisito, porque entendemos que no corresponde y que es inconstitucional”, afirmó.

 

 

Russo explicó que el Ejecutivo municipal avanzó igualmente con la ordenanza, pese a los cuestionamientos. “Le metimos mucha énfasis a este punto porque hay fallos a nivel nacional que declaran inconstitucional este tipo de prácticas. No se puede usar un trámite como el carnet de conducir para cobrar tasas municipales”, sostuvo.

 

 

Además Russo agregó que el hecho de que el cobro de las tasas municipales adosado en las facturas del servicio de energía eléctrica no puede superar cierto monto de dinero, a la hora de solicitar el libre deuda suelen aparecer deudas o impagos. Esto genera un gasto extra a la hora de renovar las licencias en la ciudad de San Luis.

 

 

Mientras tanto, el malestar crece entre los vecinos, que reclaman explicaciones claras y un respaldo legal que, hasta ahora, nadie les ha podido mostrar.

 

