San Luis le dijo "no" a la reforma laboral

Las altas temperaturas de este jueves no impidieron que puntanas y puntanos salieran a las calles para decirle "no" a la reforma laboral, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y puesta en debate en el Congreso Nacional.

Gremios, sindicatos, sectores universitarios, jubilados, autoconvocados , se congregaron en el centro de la ciudad para marchar en defensa de los derechos.

Las pancartas, los bombos y platillos, reflejaron la rabia del pueblo, que no aguanta más el ajuste y que ahora enfrenta un panorama absolutamente desolador, con iniciativas que ponen en amplia desventaja a los trabajadores.