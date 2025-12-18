  • Nuestras redes
32°SAN LUIS - Jueves 18 de Diciembre de 2025

32°SAN LUIS - Jueves 18 de Diciembre de 2025

Jornada de lucha

San Luis le dijo "no" a la reforma laboral

Gremios, sindicatos, jubilados, sectores universitarios, estudiantes, jubilados y autoconvocados repudiaron las iniciativas comandadas por el Ejecutivo nacional. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Las altas temperaturas de este jueves no impidieron que puntanas y puntanos salieran a las calles para decirle "no" a la reforma laboral, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y puesta en debate en el Congreso Nacional. 
Gremios, sindicatos, sectores universitarios, jubilados, autoconvocados , se congregaron en el centro de la ciudad para marchar en defensa de los derechos.
Las pancartas, los bombos y platillos, reflejaron la rabia del pueblo, que no aguanta más el ajuste y que ahora enfrenta un panorama absolutamente desolador, con iniciativas que ponen en amplia desventaja a los trabajadores.

 

