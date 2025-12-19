Un joven murió tras chocar en moto contra un paredón

Un joven de 22 años perdió la vida este viernes a la madrugada luego de protagonizar un accidente de tránsito fatal en la ciudad de Villa Mercedes.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 10°, el hecho ocurrió alrededor de la 1:15 sobre calle Miguel B. Pastor. La víctima circulaba de oeste a este a bordo de una motocicleta Keller 150 cc y, al llegar a la intersección con calle Bolivia, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el paredón de un frigorífico ubicado en el lugar.

Personal médico del Sempro acudió al sitio y constató el fallecimiento del motociclista.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de la fiscal Mariana Olguín, quien ordenó la realización de las diligencias de rigor y el traslado del cuerpo.

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro vial.