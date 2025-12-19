  • Nuestras redes
33°SAN LUIS - Viernes 19 de Diciembre de 2025

Villa Mercedes

Un joven murió tras chocar en moto contra un paredón

Un joven de 22 años murió en la madrugada del viernes tras perder el control de su moto y chocar contra un paredón.

Por redacción
| Hace 5 horas

Un joven de 22 años perdió la vida este viernes a la madrugada luego de protagonizar un accidente de tránsito fatal en la ciudad de Villa Mercedes.

 

Según informaron desde la Comisaría Seccional 10°, el hecho ocurrió alrededor de la 1:15 sobre calle Miguel B. Pastor. La víctima circulaba de oeste a este a bordo de una motocicleta Keller 150 cc y, al llegar a la intersección con calle Bolivia, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el paredón de un frigorífico ubicado en el lugar.

 

Personal médico del Sempro acudió al sitio y constató el fallecimiento del motociclista.

 

En el lugar trabajó personal de Criminalística y se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de la fiscal Mariana Olguín, quien ordenó la realización de las diligencias de rigor y el traslado del cuerpo.

 

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro vial.

 

