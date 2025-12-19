Abusó de un menor y lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso

Un hombre identificado con las iniciales M.J.V. fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple agravado por el uso de arma. El caso ocurrió en el 2020 en Justo Daract y la víctima fue un adolescente de 14 años.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal presidido por Daniela Estrada y como vocales participaron Mauro D’Agata Henriquez y Cintia Martín.

Por mayoría, y con la disidencia de D’Agata Henriquez, el Tribunal declaró a M.J.V. autor penalmente responsable y dejó sin efecto la prisión domiciliaria que sufría el acusado.

Ahora, con prisión en suspenso, deberá cumplir una serie de pautas de conducta por el mismo tiempo de ejecución de la pena: fijar domicilio, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas y respetar una prohibición de acercamiento de hasta 100 metros de la víctima, como así también evitar cualquier tipo de contacto – incluidos medios digitales y redes sociales-.

D’Agata Henriquez, al fundamenta su postura negativa a la condena, sostuvo que hubo relatos contradictorios respecto de la dinámica del suceso y advirtió que, al momento de los hechos denunciados, existió una elevada conflictividad en la vivienda del acusado y su pareja por cuestiones que exceden el ámbito de este debate oral. En consecuencia, consideró que correspondía declarar la absolución del acusado por aplicación del principio IN DUBIO PRO REO, art. 8 del C.P.P. y art. 39 de la Constitución Provincial.