Huellas de compromiso: San Luis homenajeó a quienes dedicaron su vida al Poder Judicial

Las autoridades hicieron entrega de un diploma y un juego de mate y termo (con grabado del Poder Judicial) a cada agasajado. Foto: Periódico Judicial.

Hay instancias que marcan el corazón y cierran capítulos escritos con años de dedicación, vocación, responsabilidad y compañerismo. El Salón Blanco del Palacio de Justicia no fue solo el escenario de un acto formal, sino el punto de encuentro donde la emoción se hizo presente. Entre aplausos y abrazos fundidos con familiares y colegas, el Superior Tribunal de Justicia rindió homenaje a quienes iniciaron el camino del merecido descanso. No se trató únicamente de legajos que se cierran, sino de historias de vida que dejaron una huella imborrable en cada rincón de la institución.



Con la presencia de autoridades judiciales, reconocieron los años de entrega de quienes se acogieron al beneficio jubilatorio durante el período 2024-2025. Los ministros del alto cuerpo judicial, junto con la Defensora General de la provincia, entregaron presentes institucionales: un diploma y un tradicional mate con un termo, que llevan la inmemorial inscripción "Poder Judicial de San Luis".

El encuentro fue muy emotivo. Foto: Periódico Judicial.



El Presidente del Superior Tribunal de Justicia Subrogante, José Guillermo L’Huillier, felicitó a quienes culminaron su trayectoria laboral, destacando su desempeño, méritos y el aporte realizado a lo largo de los años en los tribunales de la provincia.



Por su parte, la agente judicial Raquel Barrionuevo, les dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros jubilados. También participaron los ministros Carolina Monte Riso, Víctor Endeiza y la Defensora General, Marcela Torres Capiello.

Participaron autoridades, familiares y colegas. Foto: Periódico Judicial.



Los magistrados, funcionarios y agentes judiciales homenajeados este día fueron:



• Jorge Luis Muñoz – Prosecretario Defensoría Civil de la Primera Circunscripción.

• Mirta Armando – Prosecretaria OGU. Juzgados Laborales de la Segunda Circunscripción.

• Patricia Galimberti – Prosecretaria. Oficina de Notificaciones de la Segunda Circunscripción.

• Juan Antonio García – Oficial de 2da. Mantenimiento de la Primera Circunscripción.

• Marina Juaneu – Prosecretaria. Secretaría Contable.

• Liliana Elizabeth Franzi – Prosecretaria. MPF de la Primera Circunscripción.

• Alicia Liliana Castillo – Prosecretaria. Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción.

• Susana del Carmen Pereira – Aux. de Primera de OGU. Juzgados Civiles de la Segunda Circunscripción.

• Elsa Muñoz – Prosecretaria. Sala de Mediación de Justo Daract.

• Juana Videla – Prosecretaria. Sala de Mediación de Candelaria.

• Elba Quiroga – Prosecretaria. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción.

• Silvina Clara Lissandrello – Oficial de 3ra. MPF de la Primera Circunscripción.

• Adriana Beatriz Sánchez Lerda – Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción.

• Bettina Oliver – Prosecretaria. OGU de Juzgados Civiles de la Primera Circunscripción.

• Adelaida Baigorria – Prosecretaria. Oficina de Notificaciones de la Primera Circunscripción.

• Ángel Oscar Alcaraz – Oficial de 2da. Oficina de Notificaciones de la Primera Circunscripción.

Con información del Periódico Judicial/Redacción.