Ingreso a la academia de Policía: en dos años pasaron de ser aptos a no ser aptos

Un grupo de jóvenes que fueron convocados para ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Juan Pascual Pringles”, hicieron pública su indignación por el destrato que están sufriendo. Dicen que son víctimas de un inexplicable colador que en no les permitirá entrar a la institución por una supuesta incompatibilidad psíquica. El problema es que en los exámenes realizados en 2023 los calificaron como aptos y ahora esa situación favorable para los aspirantes se revirtió.

“Muchos de los chicos han salido no aptos en el test pero cuando hicimos el ingreso hace dos años aprobamos el psicológico. Ahora que a ese examen lo hacen las nuevas autoridades del Instituto muchos desaprobamos. Lamentablemente no ven el esfuerzo, sacrificio y tiempo que esperamos para ser llamados y no nos dan una solución”, cuestionó uno de los jóvenes en diálogo con El Diario de la República.

En mayo del año 2023 se inscribieron más de 200 aspirantes para entrar en el ciclo académico 2024 al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), para las carreras de formación de Agentes de Policía y Penitenciarios. Cada uno de ellos cumplió los requisitos: edad, residencia en San Luis y secundario completo. También esperaron el Proceso de Validación.

Pero, en diciembre del 2023 el Ministerio de Seguridad a cargo de Nancy Sosa decidió la “suspensión” del ingreso al primer año del ciclo lectivo 2024. Argumentó que “se encontraba imposibilitado el ingreso, en cuanto a las condiciones edilicias”, del establecimiento con sede en Las Chacras, Juana Koslay.

Las clases que debían comenzar en febrero del 2024 fueron suspendidas a pesar de que ya habían sido seleccionados los ingresantes tras atravesar las etapas tanto académicas y físicas.

Además del hecho que cada uno de estos jóvenes costeó de sus bolsillos y con el apoyo de sus familias, los estudios médicos y psicológicos que solicita el ISSP. Por entonces, todos fueron aprobados.

Tras dos años de espera, en agosto de este año los inscriptos fueron convocado y se les indicó que la orientación de “Técnicos en Seguridad Superior” se dejaba de lado para pasar a la categoría de agentes.

En octubre hubo un segundo llamado y esta vez les solicitaron realizar pruebas de “Laboratorio completo, radiografía de la columna y ergometría” que se llevaron adelante en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Tras las pruebas médicas pasaron a las pericias psicológicas en el UBI (Unidad Básica de Instrucción) del instituto. En esa instancia -en la que en 2023 fueron aceptados- “una gran mayoría fueron declarados “No Aptos”, apuntó una fuente.

Uno de los aspirantes perjudicados por esta evaluación señaló: “Fui al instituto y me quejé por el ‘no apto’ y me dijeron que yo no podía superar la frustración. Ahora me dicen que no podían cambiar el apto porque soy impulsivo por reclamar”.