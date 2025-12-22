Crisis en la Escuela Vicente Lucero: maltrato, irregularidades y despidos encubiertos

La Escuela Pública Autogestionada Nº 10 "Maestro Escultor Vicente Lucero", de Villa Mercedes, atraviesa un escenario muy complejo y desfavorable. Persecuciones, irregularidades y despidos encubiertos forman parte de un lamentable panorama que impacta de lleno en las aulas. En ese sentido, docentes del establecimiento expusieron la situación en busca de una respuesta concreta y favorable.



Los hechos



Según graficaron los docentes en una nota, en el año 2024, a raíz de irregularidades denunciadas por los profesores de la asociación Nativos Digitales Generación de Paz —en cuya secretaría se encontraba Irene Lobos—, se desencadenó una crisis. Entre los problemas económicos de fondo se incluían incentivos no pagados y sueldos por el piso sin los aumentos correspondientes. Debido a esto, se rescindió el contrato de adjudicación el 20 de diciembre de 2024 (publicado en el Boletín Oficial el 24 de febrero de 2025).



En ese marco, se convocó a la presentación de nuevos proyectos institucionales con nuevas asociaciones. Se trató de una convocatoria abierta, pero sin plazos reales para efectuar un proyecto institucional sólido. En el mismo decreto se estableció que la nueva asociación adjudicataria era la Asociación Civil Educational Knowledge Innovation, representada por su presidenta, Mariela Fabiana Mitse. Según especificaron los docentes, el proyecto adjudicado no tiene injerencia en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del establecimiento.



Sin embargo, independientemente de las irregularidades, la asociación asumió el 18 de diciembre de 2024. En ese momento, los docentes mantuvieron una reunión con la nueva gestión y se establecieron pautas para el inicio del ciclo lectivo 2025. Aseguraron que la directora y la vicedirectora, al igual que las coordinadoras de cada ciclo, plantearon las formas de trabajo. El inicio de 2025 fue para los profesionales un "momento de plenitud", ya que se planteaban proyectos, los alumnos estaban felices y se podían usar espacios comunes; circunstancias que, aunque parecen simples, no se habían experimentado durante años.



Pero en septiembre de este año, todo cambió para peor. Conflictos internos entre la directora y la vicedirectora, sumados a denuncias y contradenuncias, derivaron en la intervención de la asociación. Se llamó a nuevos asociados (el 22 de septiembre para el 23 de septiembre, publicado únicamente en el Boletín Oficial y con poco tiempo para que los docentes se enteraran). Cabe remarcar que los nuevos asociados son, en su totalidad, personal de la UPrO.



"Todo fue cuesta abajo. La directora, Mariela Fabiana Mitse, se descompensó en la escuela. Esta situación conllevó a que los nuevos asociados votaran para que Carolina Ferri, ingeniera, sea la directora del nivel primario. Los integrantes de la asociación designaron directores para cada nivel —¿una sola escuela, tres directivos y algunos sin título docente?—. El presidente de la asociación, Sebastián Leguizamón, se presenta en forma constante en la institución", subrayaron.



Abuso de poder, persecuciones y caos



Según consignaron, la nueva asociación ejerció abuso de poder de forma constante, denigrando a los docentes, desvalorizando su trabajo y efectuando actas que no correspondían. No pocos fueron presionados por decir lo que pensaban. Aún bajo toda esa situación desfavorable, los docentes "tapaban" —en el buen sentido de la palabra— las falencias de los directivos actuales, en medio de situaciones de violencia verbal y física inaguantables.



Todo fue escalando hasta el punto en que tuvieron que convocar a gremios para que ejercieran cierta protección al plantel de trabajo. "Ellos presenciaron el abuso de poder y el maltrato de Sebastián Leguizamón, quien es tesorero de la UPrO y presidente de la asociación", puntualizaron.



"En este momento hay compañeras que están siendo perseguidas e intimadas por haber formado parte del grupo que reclamaba respeto y dignidad. Están siendo intimadas para desvincularse de la institución. Por supuesto que van a poner como excusa la matrícula, pero hasta no iniciar el ciclo 2026 no se sabe cuántos alumnos vamos a tener. Esta situación es claramente una persecución laboral", concluyeron.

