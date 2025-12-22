Los denunciados por ocupar un complejo de cabañas se defienden

Una dura acusación surgió como efecto rebote de los denunciados de adeudar el alquiler de “Los troncos”, el complejo de cabañas que se alza en Potrero de los Funes. Los regentes del lugar respondieron a las acusaciones de los dueños y dijeron que el comportamiento de la familia propietaria es “descarado, falto de pudor e indecente”.

A la vez aseguraron que ellos mismos interpusieron una denuncia contra Carlos Elgart, el dueño del lugar, por considerar que la forma de actuar del empresario es “violatorio de las normas legales imperantes a la vez que de las sociales y morales”.

En un escrito enviado a El Diario de la República tras la publicación de la denuncia de Elgart, los regenteadores de “Los troncos” dijeron que se sintieron afectados económicamente y también personal, social y familiarmente. La carta está firmada sin aclaración del nombre y omite hacer mención a cualquier opinión de la deuda reclamada por los dueños. Solo dicen que la denuncia está hecha “sin razón”.

Según informó la familia Elgart, los ocupantes del predio no pagan el alquiler desde octubre del año pasado y por eso interpusieron una denuncia en la que piden el desalojo y que duerme en la justicia de San Luis.

Por el contrario, los ocupantes del complejo de cabañas aseguran que fueron ellos los que hicieron una denuncia que está adosada en el expediente principal por “hechos vandálicos y amenazantes”, que, a la vez, fueron presenciados por el subcomisario de comisaría de la localidad.

“Estos hechos nos impiden el normal desenvolvimiento y explotación del complejo de cabañas y desbaratan el aprovechamiento de la temporada que se avecina”, sostuvieron los encargados de "Los troncos".