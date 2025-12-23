  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Martes 23 de Diciembre de 2025

Pronóstico favorable

El tiempo en Nochebuena: ¿cómo esperar la Navidad?

El miércoles estará fresco y nublado por la mañana y mejorará por la tarde. A la hora del brindis habrá algo de viento y la temperatura descenderá. El jueves, radiante. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La eterna duda entre comer afuera o adentro para la Nochebuena empezará a despejarse tras el informe que la Red de Estaciones Meteorológicas brindó sobre las condiciones climáticas para el miércoles 24. El organismo estatal señaló en la previa del brindis la inestabilidad será el factor determinante.

 

 

La REM anticipó que el miércoles habrá lluvias y tormentas aisladas en el centro y en el sur provincial que se mantendrán hasta la tarde; en tanto que en el norte de San Luis esas condiciones se mantendrán hasta la noche.

 

 

Advirtió que a la hora de la cena los vientos se elevarán a 40 kilómetros por hora desde el sureste y que el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán los 22 grados.

 

 

Tras la medianoche Papá Noel traerá descenso de la temperatura y disminución de la nubosidad.

 

 

El jueves navideño, en cambio, aunque la mañana estará algo fresco, por el mediodía y la tarde las condiciones serán más acordes al verano, con el cielo despejado, mínima de 15 grados y máxima de 33 y vientos leves.

 

 

 

 

 

