La Justicia mantiene hermetismo en la causa por el doble crimen de Villa Mercedes

La Fiscalía de Instrucción 5 de Villa Mercedes informó que continúa trabajando intensamente en la investigación del doble homicidio ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Villa Mercedes y que, por el momento, no se encuentra en condiciones de brindar mayores precisiones sobre el caso para no afectar las líneas investigativas en curso.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que cualquier información oficial será comunicada oportunamente a través de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la Segunda Circunscripción Judicial, ante la gran cantidad de consultas periodísticas generadas por el hecho.

En ese contexto de hermetismo judicial, en las últimas horas cobraron relevancia declaraciones públicas realizadas por la hija y hermana de las víctimas, Sol Josefina Di Matteo, quien brindó detalles estremecedores sobre la violencia ejercida contra su madre, Vanesa Sanni, y su hermana Tatiana.

Según manifestó en redes sociales, su madre habría recibido 70 puñaladas y su hermana 66, lo que suma cerca de 150 heridas de arma blanca. La joven calificó el ataque como “aberrante” y reclamó que los responsables “paguen como corresponde”. Dichas afirmaciones no fueron confirmadas oficialmente por la fiscalía.

Di Matteo también salió al cruce de declaraciones realizadas por familiares de una de las personas detenidas en medios radiales de Villa Mercedes y expresó su enojo por lo que consideró intentos de justificar o minimizar lo ocurrido. En ese marco, confirmó que Daiana Macarena Peralta, una de las sospechosas, se encontraba al cuidado de Vanesa Sanni, una de las líneas que investiga la Justicia.

El doble crimen fue descubierto el sábado 20 de diciembre por la mañana en una vivienda ubicada en la calle Leonismo Argentino, en el barrio San José, luego de que una vecina alertara a la Policía ante la falta de respuestas en el domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos sin vida de madre e hija, con múltiples heridas de arma blanca. Las primeras averiguaciones indican que llevaban varios días fallecidas.

Por el hecho fueron detenidos Daiana Macarena Peralta, de 21 años, y Axel Emiliano Crisito, de 25, quienes fueron localizados el domingo en la ruta nacional N.º 188, en jurisdicción de la provincia de La Pampa, cerca del límite con San Luis. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y serán trasladados a la provincia para continuar con las diligencias judiciales.

Finalmente, se informó que los cuerpos de Vanesa Sanni y Tatiana fueron entregados a sus familiares y que el velatorio comenzará este lunes al mediodía en Balcarce al 1400, en la ciudad de Villa Mercedes.