El calvario de "El Negro" Garro a tres años del golpe que le cambió la vida

La noticia tuvo resonancia nacional. Daniel "Negro" Garro jugaba al fútbol para EFI Juniors. Durante un partido con Atlético Concarán por el Torneo Regional Federal Amateur, en 2022, sufrió un terrible golpe en la cabeza. Todo se desarrolló al comienzo del segundo tiempo, luego de que él efectuara un gol. Un contrincante lo atacó y su vida cambió para siempre, con secuelas irreversibles. Hoy, absolutamente olvidado, quiere ser escuchado.



El drama actual



Garro tiene 6 hijos. Trabajaba en la Villa Deportiva, pero la agresión que recibió fue tan fuerte que quedó severamente afectado y todo derivó en que se quedara sin su empleo. Actualmente hace changas cuando y como puede, pero necesita mejorar urgente su situación. Apunta a Laura Sánchez, actual presidenta del Concejo Deliberante y titular de la Liga Profesional de Fútbol, quien al momento de la golpiza era titular del EFI Juniors.



Con notable dificultad para hablar, producto del golpe, Garro manifestó en diálogo con la prensa que necesita hablar con Sánchez para explicarle lo que pasa. Aseguró que, después del traumatismo de cráneo, la mujer lo acompañó por algunos meses, pero luego desapareció. "No puedo jugar más al fútbol, quiero que se hagan cargo de mí, que me devuelvan el trabajo. No logro comunicarme con Sánchez, voy a todos lados a buscarla y se esconde. Me dejó tirado, me dejó solo", lamentó.



"Me hicieron todas las promesas que con el tiempo desaparecieron. Yo trabajaba en la Villa Deportiva, estuve con psicólogo, nunca tuve el alta médica y me decían que hasta no tener el alta médica no podía trabajar. Estoy con mi psiquiatra; lamentablemente uno me ve por fuera y estoy bien, pero por dentro tengo muchos problemas", dijo con notable conmoción.



De hecho, al ser consultado sobre cómo se las arregla para mantener a sus hijos, no contestó nada: simplemente lloró con un silencio que lo dijo todo.



Desde el momento en que manifestó su situación, días atrás, hasta la publicación de esta nota, no hubo novedades sobre una respuesta de Sánchez. Lo cierto es que, aun con algún tipo de acercamiento y búsqueda de diálogo, la realidad es que a Garro le arruinaron la vida y durante tres años nadie se hizo cargo.



Garro recordó que Sánchez había iniciado una causa penal, pero desconoce el avance de la presentación.