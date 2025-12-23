Otra docente mostró su recibo de sueldo: "La realidad nos golpea fuerte"

Sobre el fin de año, antes de Navidad, los docentes de San Luis se animaron a mostrar un descontento que tuvieron atragantado durante todo el año. El diminuto aguinaldo que cobraron fue el disparador para que expresen en redes sociales su indignación.

La primera que se animó a mostrar su inconformismo fue la maestra villamercedina Mabel Becerra, quien dejó una de las frases del año: “No hay educación con los docentes hambreados”, dijo al momento que publicó su recibo de sueldo.

Quien le siguió los pasos fue Marcela Escudero, una docente de la escuela N° 251 Santiago del Estero, de Tilisarao, quien expuso el tema en redes sociales con una carta pública dirigida al gobernador Claudio Poggi. La trabajadora tiene 33 años en la docencia y confiesa que si bien el problema no es de ahora, en tiempos pasados los docentes “siempre estuvimos al menos un 20 por ciento arriba de la canasta básica". Y agregó: "Hoy la realidad nos golpea y fuerte".

Por el escaso sueldo que percibe, Marcela tuvo que dedicarse a otro emprendimiento de complemento a su labor docente. Probó haciendo comidas y vendiendo perfumes pero descubrió que “es imposible sostener los precios”. Además, su vocación está en el aula.

"No es cuestión de hacer política, es razonamiento lógico", agregó la docente como si estuviera en el aula ante un grupo de alumnos que bien podrían ser los funcionarios del Gobierno Provincial, quienes desestiman una y otra vez los reclamos del sector.

"El último aumento que tuvimos fue en mi caso de 36 mil pesos. En junio cobré el aguinaldo, de 394.853 pesos y ahora 352.105, con el 100% de antigüedad", se quejó la docente, quien reconoció que "los maestros tenemos vocación de servicio, lo nuestro sale desde el alma. Pero esperamos ser remunerados como corresponde".

Escudero analizó que este gobierno “prometió un cambio” y de inmediato se preguntó “¿donde estamos?”. Como nadie le va a responder, se animó a su propia pregunta: "Acá, publicando recibos de sueldo para que vean que es una realidad. Me niego a quedarme callada porque sería avalar lo que sucede".

Por último, la docente dijo que las maestras no son "ni vagas ni planeras”, como las califican algunos seguidores y medios poggistas en redes sociales. “Somos laburantes, señores gobernantes, que estudiamos y dejamos la vida en las aulas esforzándonos por mejorar cada día. Nos quieren ignorantes y pasivos. Esto no sucederá, al menos conmigo".