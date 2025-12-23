¿Quién controla el uso de pirotecnia en San Luis?

Los vecinos de San Luis que quieren denunciar el uso de pirotecnia se encuentran con una grave dificultad ante la inacción de los organismos destinados a controlar el uso de petardos y a hacer cumplir una ordenanza municipal. Los reclamos de los ciudadanos se envuelven en la maraña burocrática y en la evidencia de que las acciones son solo para mostrar un trabajo que no se hace.

La línea directa que anunció la Municipalidad de San Luis para denunciar el uso de pirotecnia solo atiende de 8 a 14, por lo que cualquier comunicación que se pretenda hacer fuera de ese horario no tiene opción de ser canalizado por la comuna. Sabido es que en la noche es cuando suele abusarse de cohetes y otros elementos pirotécnicos.

Pero ese no es el único problema con que se encuentra el ciudadano, como le pasó a Noelia Rossi, una vecina del barrio 118 Viviendas, cerca de la Escuela Puertas del Sol. Cuando la mujer fue atendida por personal municipal, la respuesta no fue del todo adecuada: los empleados señalaron que la Municipalidad solo tiene control sobre los comercios que venden los elementos prohibidos por ordenanza, no sobre las personas particulares que la usan.

Sin embargo, la ordenanza 3624/19 dice en su titulado que la función es prohibir “la venta, comercialización y uso de la pirotecnia sonora en todo el ejido municipal”. Es más los flyers que están en las redes sociales de la Municipalidad recuerda que la norma rige durante todo el año y que aplica “a vecinos y comercios”.

Cuando la denunciante exigió vía telefónica alguna respuesta más concreta recibió una indicación que no hizo más que acrecentar su desconcierto: si quiere hacer una denuncia sobre vecinos que usan petardos, debe llamar al 911, la línea policial.

Pero allí las denuncias caerán, otra vez, en el saco roto de la burocracia. La Policía desconoce el procedimiento al que según la Intendencia municipal se acordó con la institución de seguridad.