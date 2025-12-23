Salen a la venta las entradas para Airbag y cuestan entre 50 y 70 mil pesos

Diez días antes de empezar, el 2026 ya tiene anunciado el show del año: el viernes 24 de abril Airbag tocará en la cancha de Estudiantes, en San Luis, y las entradas ya se pusieron a la venta.

Desde que la productora local confirmó lo que era un rumor emanado por el propio grupo, los muchos fanáticos del trío en la provincia quedaron prendidos fuego, a la espera de más novedades. Esta semana llegó una: a partir del lunes 22 de diciembre se habilitó la preventa exclusiva para clientes de un banco y a las 12 del martes podrá comprar las entradas el público en general.

La plataforma Tuentrada.com será la encargada de la primera venta, con tickets que irán de los 50 hasta los 70 mil pesos. Por ahora, no habrá venta física aunque la organización anuncio que más cerca de la fecha del recital se estipulará esa modalidad.

La disposición del público para el show tendrá tres posibilidades. En el campo de El Coliseo, el valor será de 60 mil pesos; en tanto que en las plateas de ambos lados, con la posibilidad de acudir a los asientos allí dispuestos, el valor será de 70 mil. Finalmente, en la tribuna más alejada al escenario, las entradas serán las más económicas.

El trío de los hermanos Sardelli regresará a la provincia como parte de una gira nacional que incluye recitales en San Juan, la Rioja, Catamarca y Santiago del Estero para presentar “El club de la pelea”, su disco más reciente con el que ya llenaron varios estadios en todo el país.