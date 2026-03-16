Una medalla reveló que el villamercedino Jorge Omar Cazorla estuvo en “La Perla”

En el marco de la investigación de la Justicia Federal en Loma del Torito, se halló una medallita que dice "Graciela" y que permite asumir que estuvo en ese lugar Jorge Cazorla, un puntano que militaba en la Juventud Universitaria Peronista.



Aún sin tener restos humanos que permitan hacer la comparación genética, el objeto fue reconocido por Graciela Geuna, su esposa. Jorge tenía 22 años.

Jorge era de San Luis. Nació el 24 de julio de 1953, en Villa Mercedes. Estaba casado y estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.). Además, militaba en la Juventud Universitaria Peronista (J.U.P.).

Fue secuestrado la tarde del 10 de junio de 1976 junto a su esposa en la vía pública, en barrio General Paz, en presencia de sus vecinos. Momentos después fue asesinado en la Ruta 20, a la altura de la Industria Mecánica del Estado (IME) y luego fue llevado al Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla". Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la mega causa "La Perla-La Ribera-D2". Tenía 22 años.



"Dentro de ese pequeño fragmento de metal caben 50 años, mucha vida, dolor en cantidades difíciles de precisar. Caben también certezas que deshacen silencios. Esa medalla tiene mi nombre porque fue mía. Fue tuya. Es nuevamente mía. Se cerró el círculo. Yo soy la 'Graciela' de la medalla. Graciela Geuna. A veces tengo que decirlo todo junto porque mi historia tiene dos partes que no se separan: soy familiar de desaparecido -mi esposo, Jorge Cazorla- y soy sobreviviente del campo de concentración y exterminio La Perla de Córdoba”, situado en la zona de La Calera, a unos 20 kilómetros de la capital cordobesa..

La historia de la medalla

Los padres de Graciela le habían regalado esa medalla cuando cumplió 19 años. Pocos días antes de ser secuestrados, ella se la dio a su marido para que lo protegiera. Durante años, Graciela no pensó en esa medallita. Estaba enojada con ella porque no había cumplido su rol. Se reconcilió cuando Alba le dijo: “Gracias a esa medallita Sabés que estuvo ahí”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró la identificación de doce desaparecidos y encontró también esa medalla que da cuenta de la presencia del marido de Graciela. “La medallita ayudó a cerrar el círculo. No es Jorge todavía, pero yo no sé si va a haber Jorge. Lo que sí sé es que la medallita volverá a mis manos”.

Los restos fragmentados, dispersos, dan cuenta de una crueldad adicional. “A mí me da tristeza pensar todo lo que estos tipos se han permitido hacer sobre tantos seres humanos. Todo ese maltrato que han ejercido antes de matarlos, cuando los mataron y después de muertos”, señala Graciela, esposa del puntano que estudiaba en Córdoba y desapareció en el `76.

Pacto de silencio y sangre

Hay otra cuestión que es evidente: el silencio de los perpetradores. “Los restos estuvieron durante 50 años en terrenos militares del Tercer Cuerpo, donde el ejército hace ejercicios de tiro –resalta Geuna–. Tantos años, tantos cuerpos y nadie se ha dado cuenta. Lo que me sorprende es que 50 años después el pacto de sangre sigue”

"El Equipo Argentino de Antropología Forense la encontró en el sedimento cercano a LTZB-T14'. Y eso, para mí, dice algo muy claro: que ahí estuvo Jorge. Jorge Omar Cazorla, mi marido, asesinado y enterrado clandestinamente por el Tercer Cuerpo de Ejército en 1976. La medalla marca un lugar preciso, único, donde Jorge ahora aparece “cuenta Graciela, que integra el colectivo @querellanteslaperla en la Causa Enterramientos Clandestinos.



"¿Qué es una medalla? Para mí fue siempre un objeto protector. No me la sacaba nunca, cuando la muerte rondaba cerca, yo quise compartir esa protección a Jorge. Se la di, se la puse alrededor del cuello como un gesto de cuidado, para estar con él, acompañarlo en esos días de terror. Tomá esto mío, lleválo con vos; te doy mi medalla, mi estampita, mi cosito de la suerte. Estoy con vos. Ese amuleto no pudo evitar la muerte, pero lo acompañó y protegió su identidad. Ha sido un hilo de amor. Y hoy vuelve. Para decirme que estás o al menos estuviste allí, aunque tus huesos no hayan identificados, reafirma la esposa del puntano Jorge Omar Cazorla, un mercedino que aun continua desaparecido