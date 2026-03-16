Premios Oscar 2026: "One Battle After Another“ ganó como “Mejor Película”

El final a la ceremonia de los Premios Óscar 2026, coronó a One Battle After Another como Mejor Película dirigida por Paul Thomas Anderson, en lo que representa su décima película.

Tras el anuncio, todo el elenco y el equipo de producción subieron al escenario para recibir la estatuilla y, el director destacó el espíritu de la competencia entre los nominados: “Quiero decir que en 1975 las películas nominadas al Oscar eran extraordinarias y ninguna era mejor que la otra. Hoy estamos en una situación similar”.

Finalmente, manifestó “Estamos muy felices de ser parte de este camino junto a nuestros compañeros cineastas”.

El premio a la Mejor Actriz fue dirigido a Jessie Buckley por su trabajo en Hamnet, la actriz se impuso frente a Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia.

Con este reconocimiento, Buckley se llevó una de las estatuillas más importantes de la noche por su interpretación en el filme.

Por su parte, el Premio al Mejor Actor fue para Michael B. Jordan por su trabajo en Sinners. Esta es la primera vez que el actor estaba nominado y también su primera estatuilla, además de convertirse en el primer intérprete en ganar un Oscar por interpretar a gemelos protagonistas en una misma película.

Al recibir el premio, Jordan manifestó : “Estoy aquí gracias a las personas que estuvieron antes que yo y por poder estar al lado de esos gigantes, de esos grandes”.

Luego sumó: “Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Siempre voy a intentar ser mejor”.

Por último, cerró : “Gracias a quienes fueron a ver Sinners, porque ustedes convirtieron esta película en lo que es”.

En el rubro "Mejor Director", los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama, fueron los encargados de anunciar al ganador de la categoría y confirmar que Paul Thomas Anderson se quedó con la estatuilla por One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Al subir al escenario, el director agradeció el reconocimiento y destacó el nivel de sus colegas nominados: “Muchas gracias, me hicieron esforzar mucho para llegar hasta aquí. Es un honor estar nominado junto a ustedes”.

“In Memoriam” de los Premios Oscar

El homenaje de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences fue dirigido hacia las figuras del cine que fallecieron durante el último año, por lo que, el emotivo montaje audiovisual recordó a grandes nombres de la industria como Robert Redford, Brigitte Bardot, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner, entre otros artistas que marcaron distintas épocas.

Como figura principal, Barbra Streisand subió al escenario para rendir un emotivo homenaje a Robert Redford, con quien compartió pantalla en la recordada película The Way We Were.

La artista también interpretó en vivo la canción The Way We Were, acompañando el tradicional montaje dedicado a las figuras del cine que fallecieron en el último año.

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